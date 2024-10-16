Австралія запустила перший спотовий ETF на Ethereum

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Що відомо

15 жовтня Monochrome Ethereum ETF (IETH) почав працювати на сіднейській фондовій біржі Cboe Australia із загальними чистими активами, що досягли $176 600.

Як пише Cointelegraph, комісія за управління фондом становить 0.50% і пропонує заявки та викупи в натуральній формі, дозволяючи здійснювати транзакції як готівкою, так і цифровими активами. BitGo і Gemini є криптовалютними зберігачами ETF, а State Street Australia — адміністратором фонду.

У червні компанія Monochrome також запустила власний біткоїн-ETF (IBTC), який зібрав майже $10,7 млн.

Перший австралійський BTC-ETF представила компанія VanEck у червні. Наразі спотовий біткоїн-ETF має загальні чисті активи близько $35 мільйонів

Раніше у жовтні фінансові компанії розпочали боротьбу за запуск спотових біржових фондів (ETF) на XRP.