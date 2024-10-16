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16 жовтня 2024, 9:26

Інвестиції в активи за кордоном: чого чекати у 2025 році і до чого тут угода CRS

Україна здійснила свій перший міжнародний автоматичний обмін інформацією за стандартом Common Reporting Standard (CRS). Наслідком цього стало те, що податкова отримала дані про фінансові рахунки українців за кордоном. Таку інформацію оприлюднило Міністерство фінансів на початку жовтня.

Україна здійснила свій перший міжнародний автоматичний обмін інформацією за стандартом Common Reporting Standard (CRS).

CRS — міжнародний стандарт боротьби з ухиленням від сплати податків, учасниками якого є близько 110 країн, зокрема і країни ЄС. Для України доступ до інформації про фінансові рахунки своїх громадян за кордоном дозволить:

  • контролювати своєчасність та повноту декларування доходів, що підлягають оподаткуванню;

  • виявити доходи, які українці не задекларували, щоб ухилитися від сплати податків;

  • підвищити ефективність застосування правил про оподаткування контрольованих іноземних компаній;

  • отримати додаткове джерело податкової інформації під час впровадження непрямих методів контролю за оподаткуванням фізичних осіб.

Тобто Україна фактично тепер зможе ефективніше боротися з ухиленням від сплати податків та отримати додаткові податкові надходження.

Що ж такі нововведення означатимуть для українських інвесторів, які мають закордонні фінансові рахунки? Чи загрожуватимуть українцям штрафи? Чи доведеться переглядати інвестиційні стратегії? Відповіді на ці та інші питання інвестори зможуть відшукати на конференції «Жити на відсотки», яка відбудеться 9 листопада у Києві.

Що готує конференція «Жити на відсотки»?

На відвідувачів цієї події чекатиме цілий день експертного контенту про інвестування. Разом з фахівцями у цій сфері, гості зможуть розібратися у тому, куди українці інвестують сьогодні, як інвестувати у фондовий ринок та що зараз є актуальним у фонді, чи варто ризикувати і вкладатися у крипту, які економічні прогнози потрібно враховувати при розробці інвестиційної стратегії та багато іншого.

Спікери виступлять офлайн на сцені перед глядачами, після чого на учасників чекає нетворкінг, де можна буде особисто поспілкуватися з експертами, які знають все про інвестування. У наші часи це — унікальна можливість, адже офлайн заходи стають рідкістю, однак якісні та корисні знайомства точно потрібні для того, щоб віднайти мотивацію та шляхи для саморозвитку.

Хто ж буде серед спікерів? Наживо захід відвідають:

  • Артем Щербина, директор з інвестицій Capital Times;

  • Михайло Пацан, інвестор та фінансовий консультант, засновник Академії фінансової грамотності та WEB3 університету «Learn to earn Global»;

  • Григорій Кукуруза, партнер у Ukraine Economic Outlook;

  • Ерік Найман, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S;

  • Павло Бойко, засновник Gonzo invest та керуючий активами;

  • Дмитро Карпіловський, інвестор, співзасновник УкрІнвестКлуб;

  • Іван Компан, фінансист, засновник First Kyiv Investment Club;

  • Олена Маленкова, керуюча партнерка в KDU Realty Group;

  • Кирило Єжов, директор з розвитку бізнесу Kantar;

  • Дар’я Голинська, маркетинг менеджерка Binance в Україні;

  • Ірина Щучко, експертка з інвестицій у нерухомість, інвесторка та власниця агентства нерухомості в Одесі.

Участь у конференції «Жити на відсотки» — це не лише корисна, але і вигідна пропозиція.

Вартість квитка становить близько $40, у той час, як курси з інвестування лише з одного напрямку стартують від $150, а одна консультація від інвест консультанта стартує від $260. Однак відмінність конференції в тому, що за помітно нижчу ціну ви зможете отримати і консультацію, і розуміння інвест ринку в цілому, і визначити цікаві саме для вас ніші для інвестування. Крім того, на заході будуть розіграні інвестиційні призи від партнерів заходу.

Приходьте на конференцію «Жити на відсотки» і отримуйте свою порцію натхнення ставати краще вже завтра! А для наших читачів ми даруємо знижку -10% на офлайн і онлайн квитки за промокодом: BETTER10. Квитки доступні за посиланням.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
16 жовтня 2024, 10:29
#
Знову реклама конференції без планки реклама.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 жовтня 2024, 11:43
#
Позначку «реклама» ставлять за публікацію платної реклами,
а це інформація про захід, що проводить сам Мінфін…
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