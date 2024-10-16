НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів

Bintrade

TraderNOW

BinWorld

Binomex

OpenOption

SuperTrade24

MAROLIX

binPro

Market BitTrading

Asset Wealth

Prestige Capital Holding Pte Ltd

NDM-tlc

OKEY FX ONE

IBX Trade

Flex Options

MT2Trading

ADROFX

Yadix

Forex.ee

«Ми постійно проводимо моніторинг діяльності підозрілих інвестиційних проєктів. Ключовими ознаками, на які ми орієнтуємось — є відсутність будь-яких ліцензій та дозволів, виданих в Україні на здійснення відповідної діяльності; відсутність юридичної реєстрації в нашій країні; великий відсоток гарантованої дохідності та агресивний маркетинг», — зазначив Іраклій Барамія, Член Комісії.

Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».