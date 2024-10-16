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16 жовтня 2024, 8:34

НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 19 кейсів.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 19 кейсів.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниСумнівні інвестиційні проєктиBintrade TraderNOW BinWorldBinomexOpenOptionSuperTrade24MAROLIX binProMarket BitTrading Asset WealthPrestige Capital Holding Pte LtdNDM-tlc OKEY FX ONE IBX Trade Flex OptionsMT2Trading ADROFXYadixForex.ee«Ми постійно проводимо моніторинг діяльності підозрілих інвестиційних проєктів.
Фото: freepik.com

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Сумнівні інвестиційні проєкти

  • Bintrade
  • TraderNOW
  • BinWorld
  • Binomex
  • OpenOption
  • SuperTrade24
  • MAROLIX
  • binPro
  • Market BitTrading
  • Asset Wealth
  • Prestige Capital Holding Pte Ltd
  • NDM-tlc
  • OKEY FX ONE
  • IBX Trade
  • Flex Options
  • MT2Trading
  • ADROFX
  • Yadix
  • Forex.ee

«Ми постійно проводимо моніторинг діяльності підозрілих інвестиційних проєктів. Ключовими ознаками, на які ми орієнтуємось — є відсутність будь-яких ліцензій та дозволів, виданих в Україні на здійснення відповідної діяльності; відсутність юридичної реєстрації в нашій країні; великий відсоток гарантованої дохідності та агресивний маркетинг», — зазначив Іраклій Барамія, Член Комісії.

Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Я_ __
Я_ __
16 жовтня 2024, 9:29
#
НКЦПФР — це параша, через котру багато українців втратили свої гроші на акціях в Фрідом Фінанс Україна та Exante, бо НКЦПФР не додумалися дозволити людям перевести кошти до іншого брокера, а просто заблокували все і всім.
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