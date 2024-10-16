Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 19 кейсів.
16 жовтня 2024, 8:34
НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів
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Сумнівні інвестиційні проєкти
- Bintrade
- TraderNOW
- BinWorld
- Binomex
- OpenOption
- SuperTrade24
- MAROLIX
- binPro
- Market BitTrading
- Asset Wealth
- Prestige Capital Holding Pte Ltd
- NDM-tlc
- OKEY FX ONE
- IBX Trade
- Flex Options
- MT2Trading
- ADROFX
- Yadix
- Forex.ee
«Ми постійно проводимо моніторинг діяльності підозрілих інвестиційних проєктів. Ключовими ознаками, на які ми орієнтуємось — є відсутність будь-яких ліцензій та дозволів, виданих в Україні на здійснення відповідної діяльності; відсутність юридичної реєстрації в нашій країні; великий відсоток гарантованої дохідності та агресивний маркетинг», — зазначив Іраклій Барамія, Член Комісії.
Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
Джерело: Мінфін
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