єОселя поширюється на Одещину: Ощадбанк акредитував житлове містечко від ZEZMAN Holding

ZEZMAN Holding в Одеській області отримав акредитацію від Ощадбанку для участі в державній програмі доступної іпотеки єОселя. Це одна з перших акредитацій на Одещині, що дає змогу інвестувати в нерухомість на стадії будівництва на вигідних умовах іпотечного кредитування.

Житлове містечко ARTVILLE, яке розвиває ZEZMAN Holding, знаходиться в Одеській агломерації за адресою: 7-й км, Овідіопольська дорога, вул. Спрейса, 1.

Ощадбанк активно розширює географію акредитованих об'єктів: нині 23 забудовники, 28 житлових комплексів та більше 53 об'єктів будівництва отримали акредитацію для участі в програмі доступної іпотеки єОселя. Окрім Одещини клієнти Ощадбанку можуть придбати житло в будинках, що зводяться в Києві та області, Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Луцьку та області, Львові та області, Сумах, Тернополі, на Хмельниччині, в Черкасах та Чернігові.

«єОселя є програмою з найкращими умовами за всю історію існування української іпотеки. Її головний фокус зараз — стимулювати українців, які втратили житло чи потребують покращення житлових умов, придбати нерухомість на первинному ринку, що дасть поштовх розвитку будівельної та суміжних із нею галузей, стимулюватиме надходження коштів в економіку країни та створення нових робочих місць. Саме тому Ощадбанк активно акредитує забудовників та об'єкти на етапі будівництва, що дає громадянам можливість скористатись умовами державної іпотечної програми в багатьох регіонах нашої країни», — прокоментував Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.

«Пройти комплаєнс та акредитувати ARTVILLE на етапі відновлення ринку Одещини є свідченням надійності нашого проєкту і довіри з боку держави та Ощадбанку. Попит на ринку первинної нерухомості Одещини зростає, особливо серед внутрішньо переміщених осіб. Програма єОселя для нашого житлового містечка — це відповідь на запит українських родин щодо придбання доступного комфортного житла. Одеса входить до п’ятірки областей України за кількістю введених в експлуатацію квартир у 2023 році, їх нараховується близько 2 300. Ми переконані, що ця програма стане рушійною силою для подальшого зростання житлового будівництва регіону та прикладом для інших девелоперів», — зауважив Борис Голденштейн, засновник та СЕО ZEZMAN Holding.

Ринок нерухомості в Одесі почав демонструвати позитивну тенденцію. За даними аналітиків ZEZMAN, за перший квартал 2024 року було введено в експлуатацію 110 000 кв.м, що становить 30% від усього 2023 року. Для порівняння — в Києві та Львові за перший квартал було введено 240 000 та 210 000 кв.м відповідно, в Ужгороді — 130 000, а в Дніпрі лише 50 000 кв.м.

Ощадбанк утримує впевнене лідерство серед банків, що беруть участь у реалізації єОселі: його частка ринку становить 40% як за кількістю, так і за сукупною сумою позик. З моменту старту програми у 2022 році Ощадбанк надав понад 5300 пільгових кредитів на загальну суму майже 8,5 млрд грн.