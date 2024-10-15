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ВхідРеєстрація
15 жовтня 2024, 18:32

З початку року українці встановили ГБО на понад 18 тисяч авто. Як зробити перереєстрацію

З початку 2024 року 18 020 транспортних засобів в Україні було перереєстровано після встановлення ГБО. Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.

З початку 2024 року 18 020 транспортних засобів в Україні було перереєстровано після встановлення ГБО.
Фото: AI

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«У зв’язку зі зростанням цін на бензин і дизель, автовласники шукають економніші види палива. Наразі в Україні спостерігається попит на встановлення газобалонного обладнання», — зазначили у МВС.

Українцям нагадали: автовласники, які вирішили встановити газобалонне обладнання, мають здійснити перереєстрацію свого авто. Для цього необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС у 10-денний термін після переобладнання транспортного засобу.

Які потрібно мати документи

Власник транспортного засобу має підготувати пакет документів:

  • паспорт громадянина України або ID-картка;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • акт приймання-передачі авто;
  • свідоцтво про погодження конструкцій;
  • сертифікат відповідності.

Після здійснення перереєстрації транспортного засобу адміністратор видає власнику нове свідоцтво про реєстрацію авто. У ньому зазначається певний вид палива відповідно до встановленого.

Проведення експертного дослідження та наявність самого авто в сервісному центрі МВС під час перереєстрації не є обов’язковим. Експертне дослідження проводиться за бажанням автовласника.

Детальніша інформація щодо перереєстрації транспортних засобів після встановлення ГБО розміщена на сайті Головного сервісного центру МВС.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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stas12345
stas12345
15 жовтня 2024, 18:42
#
У зв’язку зі зростанням цін на бензин і «дизель, автовласники шукають економніші види палива»

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