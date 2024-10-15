З початку року українці встановили ГБО на понад 18 тисяч авто. Як зробити перереєстрацію

З початку 2024 року 18 020 транспортних засобів в Україні було перереєстровано після встановлення ГБО. Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.

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«У зв’язку зі зростанням цін на бензин і дизель, автовласники шукають економніші види палива. Наразі в Україні спостерігається попит на встановлення газобалонного обладнання», — зазначили у МВС.

Українцям нагадали: автовласники, які вирішили встановити газобалонне обладнання, мають здійснити перереєстрацію свого авто. Для цього необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС у 10-денний термін після переобладнання транспортного засобу.

Які потрібно мати документи

Власник транспортного засобу має підготувати пакет документів:

паспорт громадянина України або ID-картка;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

акт приймання-передачі авто;

свідоцтво про погодження конструкцій;

сертифікат відповідності.

Після здійснення перереєстрації транспортного засобу адміністратор видає власнику нове свідоцтво про реєстрацію авто. У ньому зазначається певний вид палива відповідно до встановленого.

Проведення експертного дослідження та наявність самого авто в сервісному центрі МВС під час перереєстрації не є обов’язковим. Експертне дослідження проводиться за бажанням автовласника.

Детальніша інформація щодо перереєстрації транспортних засобів після встановлення ГБО розміщена на сайті Головного сервісного центру МВС.