З початку 2024 року 18 020 транспортних засобів в Україні було перереєстровано після встановлення ГБО. Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.
З початку року українці встановили ГБО на понад 18 тисяч авто. Як зробити перереєстрацію
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«У зв’язку зі зростанням цін на бензин і дизель, автовласники шукають економніші види палива. Наразі в Україні спостерігається попит на встановлення газобалонного обладнання», — зазначили у МВС.
Українцям нагадали: автовласники, які вирішили встановити газобалонне обладнання, мають здійснити перереєстрацію свого авто. Для цього необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС у 10-денний термін після переобладнання транспортного засобу.
Які потрібно мати документи
Власник транспортного засобу має підготувати пакет документів:
- паспорт громадянина України або ID-картка;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- акт приймання-передачі авто;
- свідоцтво про погодження конструкцій;
- сертифікат відповідності.
Після здійснення перереєстрації транспортного засобу адміністратор видає власнику нове свідоцтво про реєстрацію авто. У ньому зазначається певний вид палива відповідно до встановленого.
Проведення експертного дослідження та наявність самого авто в сервісному центрі МВС під час перереєстрації не є обов’язковим. Експертне дослідження проводиться за бажанням автовласника.
Детальніша інформація щодо перереєстрації транспортних засобів після встановлення ГБО розміщена на сайті Головного сервісного центру МВС.
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