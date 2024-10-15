До закриття міжбанку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро зросло на 13 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.
15 жовтня 2024, 17:36
Курс валют на вечір 15 жовтня: євро на міжбанку тестує рівень 45 грн
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Відкриття 15 жовтня
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Закриття 15 жовтня
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Зміни
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41,14/41,19
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41,19/41,21
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5/2
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44,82/44,86
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44,95/44,96
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13/10
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,50 грн. Євро купують за 44,92 грн, а продають за 45,50 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,43−41,49, євро — 45,35−45,50 грн.
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Джерело: Мінфін
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