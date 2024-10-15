Нацбанку потрібно бути агресивнішим у пошуку талантів та ідей — голова НБУ

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 жовтня 2024, 19:45

Нацбанку потрібно бути агресивнішим у пошуку талантів та ідей — голова НБУ

Ринок праці в Україні складний, проте Національний банк працює над тим, щоб залишатися конкурентним на ринку, бути привабливим роботодавцем, зберегти та посилити атмосферу провідного макроекономічного аналітичного центру, заявив голова НБУ Андрій Пишний. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Ринок праці в Україні складний, проте Національний банк працює над тим, щоб залишатися конкурентним на ринку, бути привабливим роботодавцем, зберегти та посилити атмосферу провідного макроекономічного аналітичного центру, заявив голова НБУ Андрій Пишний.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«У моєму розумінні Національному банку як інституту завжди потрібно пам'ятати про те, що залучати найкращі кадри з ринку — це отримувати додаткову експертизу та підживлювати свою здатність. Тому… нам потрібно бути навіть агресивнішими у пошуку талантів та ідей, щоб наша команда постійно отримувала приплив нового інтелекту, нових думок, нового розуміння ситуації, певних нових поглядів», — сказав він.

За словами Пишного, він бачить відкритість до цього, зокрема й у членів правління: усі зацікавлені у посиленні команди.

Голова НБУ зазначив, що коли два роки тому прийшов до НБУ на посаду голови, то переконався в наявності там «досить стійкої команди, експертно дуже ґрунтовної».

«У якихось елементах я побачив потребу її оновити і десь посилити. Зараз ця композиція склалася і розвиватиметься… Це живий організм, який повинен сприймати і те, що відбувається на ринку, і зміни в законодавстві, і нові виклики, і постійно вдосконалюватись. Станом на зараз команда НБУ, мені здається, дуже добре розуміє і нинішній стан, і перспективу», — додав голова центробанку.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Criptor82
Criptor82
15 жовтня 2024, 20:37
#
Цікаво яким спортом вони там займаються😉
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами