Нацбанку потрібно бути агресивнішим у пошуку талантів та ідей — голова НБУ

Ринок праці в Україні складний, проте Національний банк працює над тим, щоб залишатися конкурентним на ринку, бути привабливим роботодавцем, зберегти та посилити атмосферу провідного макроекономічного аналітичного центру, заявив голова НБУ Андрій Пишний. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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«У моєму розумінні Національному банку як інституту завжди потрібно пам'ятати про те, що залучати найкращі кадри з ринку — це отримувати додаткову експертизу та підживлювати свою здатність. Тому… нам потрібно бути навіть агресивнішими у пошуку талантів та ідей, щоб наша команда постійно отримувала приплив нового інтелекту, нових думок, нового розуміння ситуації, певних нових поглядів», — сказав він.

За словами Пишного, він бачить відкритість до цього, зокрема й у членів правління: усі зацікавлені у посиленні команди.

Голова НБУ зазначив, що коли два роки тому прийшов до НБУ на посаду голови, то переконався в наявності там «досить стійкої команди, експертно дуже ґрунтовної».

«У якихось елементах я побачив потребу її оновити і десь посилити. Зараз ця композиція склалася і розвиватиметься… Це живий організм, який повинен сприймати і те, що відбувається на ринку, і зміни в законодавстві, і нові виклики, і постійно вдосконалюватись. Станом на зараз команда НБУ, мені здається, дуже добре розуміє і нинішній стан, і перспективу», — додав голова центробанку.