Надходження від грального бізнесу у вересні за рік зросли на понад 80%

Надходження від грального бізнесу у вересні 2024 року склали 1,8 млрд грн. Це на 83,2% або на 0,8 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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У складі надходжень левову частку — 1,3 млрд грн — займає податок на прибуток. Обсяги його сплати зросли у 2,6 раза порівняно з вереснем 2023 року.

Загалом за 9 місяців 2024 року надходження від грального бізнесу склали 13,5 млрд грн, що у 2 рази більше, ніж було сплачено за аналогічний період минулого року.