Федоров: Учасники Brave1 вже отримали $8 мільйонів державних грантів

Компанії, які зареєстровані на платформі Brave1, вже отримали $8 млн грантів від держави на розвиток своїх технологічних стартапів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

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«На платформі Brave1 вже зареєстровано близько 3 000 компаній, 99% з яких не існувало до 2022 року. Ми вже видали $8 млн грантів, а також надаємо експертизу від Міноборони, Мінстратегпрому, Генерального штабу для того, щоб вони сфокусувалися на своєму розвитку», — сказав Федоров.

Залучення інвестицій

Крім того, учасники кластера активно залучають інвестиції і від міжнародних донорів. За словами Федорова, до кінця року загальна сума таких інвестицій може сягнути $50 млн, а у 2025 році — ще більше.

«За підсумками цього року, напевно, буде $50 млн отриманих інвестицій в стартапи. Наступного року, я думаю, цифра буде зростати. Про це свідчать результати інвестиційного форуму Defense Tech Valley, на який приїхала нереальна кількість інвесторів з різних країн. Я знаю, що кілька компаній вже підписали договори про інвестування», — додав віцепрем'єр-міністр.