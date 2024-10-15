Китайські вчені зламали криптографічні алгоритми, ціна Worldcoin пішла вгору: що нового на ринку

У Китаї зламали криптографічні алгоритми за допомогою квантового комп’ютера — ЗМІ

Китайські вчені зламали криптографічні алгоритми за допомогою квантового комп’ютера. Про це повідомляє видання SCMP з посиланням на дослідників з Шанхайського університету.

За словами вчених, їм вдалося провести першу у світі ефективну атаку на широко використовуваний метод шифрування.

Вони додали, що «цей прорив являє собою реальну і суттєву загрозу» для давно існуючого механізму захисту паролем, який використовується в критично важливих секторах, зокрема в банківській і військовій.

Команда дослідників заявила, що використовувала квантовий комп’ютер, вироблений канадською компанією D-Wave Systems, для успішного злому криптографічних алгоритмів.

«Використовуючи D-Wave Advantage, вони успішно атакували алгоритми Present, Gift-64 і Rectangle — усі вони являють собою структуру SPN (Substitution-Permutation Network), яка є частиною основи розширеного стандарту шифрування (AES), широко використовуваного у військовій і фінансовій (криптовалютній) сферах», — йдеться в повідомленні.

Крім того, у SCMP зазначили, що AES-256 вважається найкращим з існуючих шифрів і часто називається шифром військового класу.

Віталік Бутерін продав мемкоїни на понад $2 мільйони

Співзасновник проєкту Ethereum Віталік Бутерін продав мемкоїни на суму $2,24 млн. Він отримав ці токени безкоштовно. Про це повідомляють експерти аналітичної компанії Lookonchain.

Зокрема, Бутерін продав такі активи:

10 млрд MOODENG — 395,96 ETH ($976 000).

200 000 MSTR — 93,23 ETH ($231 000);

500 млн EBULL — 73,79 ETH ($182 000);

15 млн POPCAT — 27,11 ETH ($67 000);

20 млрд MILO — 20,75 ETH ($51 000);

11,06 трлн FWOG — 14 ETH ($35 000);

500 000 TCATI — 12,81 ETH ($32 000);

20,35 трлн FWOG — 8,53 ETH ($21 000);

202 млн VITALIK — 5,49 ETH ($14 000).

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Ціна Worldcoin пішла вгору після анонсу плану масштабування

Команда Worldcoin на заході A new world 17 жовтня представить оновлення, які «дадуть змогу масштабуватися з поточних 7 млн користувачів до 700 млн». Про це повідомляє Crowdfund Insider.

На момент написання новини WLD торгується на рівні $2,58.

Розробники зазначили, що за останні п’ять років проєкт «значно виріс», настав час для наступного етапу в розвитку.

Під час заходу до CEO Tools for Humanity Алексу Бланія приєднається співзасновник і глава OpenAI Сем Альтман. Вони обговорять «значущі оновлення» глобальної ініціативи.

Апдейт націлений на зростання аудиторії Worldcoin з поточних 7 млн верифікованих користувачів до 700 млн і створення інструментів для отримання «переваг» ШІ.

ЦБ ОАЕ попередньо схвалив запуск стейблкоїна на базі дирхама

ЦБ ОАЕ видав AED Stablecoin попередній дозвіл на випуск стейблкоїна на базі дирхамів AE Coin відповідно до Положення про обслуговування платіжних токенів. Про це повідомляє Gulf Today.

Фірма стала лідером у перегонах за право стати першим емітентом регульованої «стабільної монети» з прив’язкою до місцевої валюти.

У разі повного схвалення AE Coin потенційно стане розрахунковою одиницею в парах із криптовалютами на CEX і DEX, а також платіжним засобом серед мерчантів.

За пропозицією відомства з регулювання фінансових послуг FSRA, ринкова капіталізація «стабільних монет» має дорівнювати вартості резервів на кінець кожного робочого дня.

Від емітентів вимагається підтримувати окремі пули забезпечення для стейблкоїнів на базі різних валют. Рекомендації передбачають фіксовану ціну токенів у фіаті. Власник активів отримає можливість викуповувати монету за цю суму.