У вівторок на готівковому ринку курс долара втратив 5 копійок у покупці та не змінився у продажу. Євро подешевшало на 11 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.
15 жовтня 2024, 10:33
Курс валют на 15 жовтня: долар в банках втратив 5 копійок, євро — 11 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках подешевшав на 2 копійки у покупці та не змінився у продажу. Євро втратило 5 копійок у купівлі та у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,50 грн. Євро купують за 44,90 грн, а продають за 45,50 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,47, євро — 45,35−46,50 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,14−41,19 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 44,82−44,86 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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