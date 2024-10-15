Курс валют на 15 жовтня: долар в банках втратив 5 копійок, євро — 11 копійок

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках подешевшав на 2 копійки у покупці та не змінився у продажу. Євро втратило 5 копійок у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,50 грн. Євро купують за 44,90 грн, а продають за 45,50 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,47, євро — 45,35−46,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,14−41,19 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 44,82−44,86 грн/євро.