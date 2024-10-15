Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 210 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 671 400 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
15 жовтня 2024, 8:17
Втрати ворога за 15 жовтня: 1 210 російських окупантів, 13 танків та 10 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 671400 (+1210) осіб,
- танків — 8988 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 17939 (+44) од,
- артилерійських систем — 19430 (+9) од,
- РСЗВ — 1231 (+0) од,
- засоби ППО — 978 (+0) од,
- літаків — 369(+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17019 (+10),
- крилаті ракети — 2620 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 26654 (+32) од,
- спеціальна техніка — 3441 (+4)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі