Курс валют на вечір 14 жовтня: на міжбанку гривня трохи подешевшала

До закриття міжбанку курс долара зріс на 1 копійку у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро зросло на 2 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 14 жовтня Закриття 14 жовтня Зміни долар 41,13/41,16 41,14/41,19 1/3 євро 44,94/44,96 44,94/44,98 0/2

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,50 грн. Євро купують за 45,01 грн, а продають за 45,58 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,42−41,47, євро — 45,40−45,55 грн.

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