До закриття міжбанку курс долара зріс на 1 копійку у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро зросло на 2 копійки у продажу.
14 жовтня 2024, 17:33
Курс валют на вечір 14 жовтня: на міжбанку гривня трохи подешевшала
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Відкриття 14 жовтня
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Закриття 14 жовтня
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Зміни
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41,13/41,16
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41,14/41,19
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1/3
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44,94/44,96
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44,94/44,98
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0/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,50 грн. Євро купують за 45,01 грн, а продають за 45,58 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,42−41,47, євро — 45,40−45,55 грн.
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Джерело: Мінфін
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