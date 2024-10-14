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14 жовтня 2024, 16:27

Fitch змінило прогноз щодо рейтингу Франції зі «стабільного» на «негативний»

Fitch Ratings змінило прогноз довгострокових рейтингів дефолту емітента в іноземній та національній валютах Франції на «негативний» зі «стабільного». При цьому рейтинги підтверджено на рівні «AA-». Короткострокові рейтинги залишились на позначці «F1+». Про це йдеться у пресрелізі агентства.

Fitch Ratings змінило прогноз довгострокових рейтингів дефолту емітента в іноземній та національній валютах Франції на «негативний» зі «стабільного».
Фото: depositphotos

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Причина зміни рейтингу

«Ризики фіскальної політики зросли з моменту нашого останнього огляду», — зазначило Fitch.

Аналітики агентства очікують значного дефіциту, що призведе до різкого зростання державного боргу — до 118,5% ВВП до 2028 року.

Дефіцит держбюджету Франції у 2024 році, за їхньою оцінкою, має збільшитися до 6,1% ВВП, що значно перевищує весняні прогнози уряду та Fitch у 5,1% ВВП.

«Ми прогнозуємо, що дефіцит Франції у 2024 році буде другим за величиною в єврозоні й майже втричі перевищить прогнозований середній дефіцит країн категорії „AA“», — йдеться у повідомленні.

Експерти підвищили оцінку дефіциту бюджету країни у 2025 та 2026 роках до 5,4% ВВП. При цьому вони не очікують, що уряд зможе досягти скорочення дефіциту нижче 3% ВВП до 2029 року.

До кінця 2026 року розмір держборгу прогнозується у 116,3% ВВП. Це є другим за величиною показником серед держав із рейтингом «АА» і більш ніж удвічі перевищує середній для цієї категорії рівень.

Експерти Fitch покращили прогноз зростання французької економіки у 2024 році до 1,2% з очікуваних раніше 0,8%. Хороші показники зовнішньої торгівлі компенсують слабкі споживчі витрати та інвестиції. Олімпійські ігри додали 0,25 процентного пункту до зростання ВВП у третьому кварталі.

У 2025 році аналітики агентства тепер очікують зростання економіки на 1,2% порівняно з колишньою оцінкою в 1,5% і прогнозують зростання на 1,3% в 2026 році.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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