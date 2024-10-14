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14 жовтня 2024, 15:27

Нелегальні АЗС: В Україні нарахували 419 таких станцій

Кількість АЗС з ознаками нелегальної діяльності в Україні знову зросла і досягла 419 об'єктів. Лідерами за кількістю таких станцій стали Львівська область — 98 АЗС (23%), Одеська — 42 АЗС (10%) та Івано-Франківська — 41 АЗС (10%). Про це йдеться в повідомленні НАУ.

Кількість АЗС з ознаками нелегальної діяльності в Україні знову зросла і досягла 419 об'єктів.
Фото: depositphotos

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Нелегальні АЗС

«В умовах війни легальні оператори нафтогазового ринку стикаються з величезними труднощами. Вони не лише сплачують податки, а й додатково підтримують сили оборони України, що наразі є трендом всього сумлінного бізнесу. Водночас нелегальні гравці ринку продають контрафактне пальне, уникають сплати податків та ігнорують вимоги щодо безпеки як для оточуючих, так і для власних працівників», — сказав президент НАУ Ярослав Старовойтенко.

За його словами, це дозволяє їм пропонувати пальне за цінами іноді нижчими за собівартість, що створює недобросовісну конкуренцію та суттєво знижує надходження до бюджету.

«Нафтогазова Асоціація України звертається до Кабінету Міністрів, Державної податкової служби та Тимчасової слідчої комісії із закликом провести додаткові перевірки об'єктів, які можуть працювати з порушеннями. Нелегальні АЗС мають або легалізувати свою діяльність, або залишити ринок. Лише так можна збільшити надходження до державного бюджету для фінансування оборонних сил та забезпечити безпеку громадян», — наголосили в НАУ.

Довідка

Нафтогазова Асоціація України — галузеве об'єднання, що представляє інтереси найбільших гравців нафтогазового ринку. На сьогодні до складу Асоціації входять найбільші оптові, роздрібні, видобуваючи, переробні підприємства, що представляють національний, міжнародний, приватний і державний бізнес.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+13
Mini Mi
Mini Mi
14 жовтня 2024, 16:05
#
И Львов с большим отрывом на первом месте. Как говорится сразу видно край честных людей и патриотов. Ну главное чтобы на этих заправках на держаній балакали.
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