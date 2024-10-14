Інвестиції в Solana: які є ризики й чого чекати від курсу

У цьому матеріалі ви дізнаєтеся чимало про динаміку курсу коїна SOL, останні новини компанії, майбутні релізи і про те, як ці всі фактори вплинуть на подальшу вартість криптовалюти в поточному році та довгостроковій перспективі. Експерти Cauvo Capital представлять якісну аналітику та своє бачення ситуації.

Загальна інформація про проєкт

Solana — це блокчейн першого рівня. Рішення підтримує безліч програм для розробки DApps та смарт-контрактів. Засноване на протоколі PoS, а також працює з PoH. Потужність — 50 тисяч транзакцій за секунду.

Це один із головних конкурентів блокчейну Ethereum. Наприкінці липня мережа навіть уперше обійшла емітента ETH за обсягом комісій за сім днів.

Перший прототип тестнету було запущено 2018-го. Для того, щоб екосистема проєкту розвивалася, розробники заснували некомерційну організацію Solana Foundation у 2020 році. Також у цей час відкрився перший кросчейн-міст між Solana та Ethereum, з його допомогою стало можливим переведення активів між платформами.

Токен SOL — це нативний утилітарний токен вищезгаданої мережі. Він спалюється під час сплати комісій. Крім того, власники можуть стати валідаторами, як показав ініційований експертами Cauvo Capital огляд. Монети активно застосовуються для стейкінгу, використання мережі чи смарт-контрактів, а також в якості оплати за транзакції.

Первинна пропозиція криптовалюти (ICO) відбулася 2020-го. За період лістингу котирування токена стали нагадувати американські гірки. Досягнутий максимум у листопаді 2021 року — $260,06. Історичний мінімум у травні 2020 — $0,5052.

На момент написання матеріалу SOL займає п'яте місце за вартістю та ринковою капіталізацією у глобальному рейтингу CoinMarketCap. Коїн торгується по $156,44 із капіталізацією $73,278,762,104. Крім того, циркуляційна пропозиція становить 468 391 625 SOL. Платформа TradingView, враховуючи технічний аналіз протягом місяця, визначає рейтинг токена як «Активно купувати».

Варто зазначити, що криптовалюта активно реагує на новини. Наприклад, нещодавно вона підскочила на тлі виходу колишнього голови Binance Чанпен Чао з в'язниці. Також фіксувалося піднесення після проведення масштабного заходу Solana Conference. На графіці нижче бачимо динаміку цифрової валюти за вересень цього року. Більшість монет торгувалися в «бичачому» діапазоні.

Solana має багато прихильників та сильне ком'юніті однодумців. Різні аналітичні майданчики відзначають високу довіру серед трейдерів до цього активу. Завдяки ажіотажу з боку трейдерів ціна коїна за рік продемонструвала зростання на 581,44%. Такий вражаючий стрибок пояснюють попитом на мемні токени, випущені на блокчейні, передають у відгуках експерти cauvocapital.com. Цей стрімкий підйом був перерваний корекцією, яка зберігає монету на рівні $130−160.

Останні новини про Solana

Однією з найгучніших подій, пов'язаних із блокчейном, є запуск у мейннеті Solana клієнта-валідатора Jump Frankendancer. Ще один проєкт часів Firedancer знаходиться в тестовій мережі, дату запуску в основній поки не оголошено. Втім, реліз буде багатообіцяючим, вважають ринкові експерти. Також амбітні плани на блокчейн має Agave — невдовзі її версія 2.0 дебютує у Solana Mainnet-Beta.

Варто відзначити також зусилля компанії щодо просування своїх спотових ETF. Бразильська влада вже схвалила створення біржового криптофонду, розгляд цього питання триває у США. Серед останніх оптимістичних оновлень є інформація про те, що компанія Google Cloud розпочала співпрацю з Solana Labs. Це відкриває нові можливості для розвитку Web3-ігор.

Прогнози щодо вартості SOL

Траєкторія токена в цілому виглядає оптимістично, при цьому відкривається багато можливостей для значного стрибка. Одним із аргументів на користь домінування «биків» є зростаючий вплив Solana у сфері DeFi та NFT. Хоча проєкт і пережив багато технічних перешкод, він докладає зусиль для розробки надійної та масштабованої інфраструктури. Серед позитивних моментів компанія Cauvo Capital називає: рішення SEC виключити Solana зі своєї класифікації цінних паперів у позові Binance, що може спричинити вигідні зміни у політиці регулятора.

Ринкова привабливість криптовалюти збережеться у найближчій перспективі, вважають у CIFDAQ Blockchain Ecosystem. Експерти прогнозують, що ціна Solana може досягти цільового показника в $200 до кінця 2024 року і навіть перевищити $300 у 2025-му, що відображає впевненість у її майбутньому потенціалі.

Заглядаючи у наступний рік, платформа DigitalCoinPrice прогнозує максимум на рівні $1084,42 і мінімум $976,25. Однак такі обчислення ґрунтуються лише на математичних даних, не враховуючи контексту ринку.

WalletInvestor очікує, що SOL коливатиметься в межах $159−244. На думку організації, середня торгова ціна складе близько $203 до кінця 2024 року, не досягнувши історичного максимуму за цей час.

Утім, серед аналітиків існують і «ведмежі» оцінки. Скептики стверджують, що блокчейн пожертвував децентралізацією заради масштабованості, а також має порівняно коротку історію роботи, яка ще не зазнала випробувань. Крім того, у перспективах Solana існує багато невизначеності. Не варто забувати про потенційні збої та проблеми з безпекою.

У консенсус-прогнозі Binance стверджується, що середня ціна токена у 2024 році буде на рівні $153,87, а 2025-го — $161,56. Лише до 2030-х монета може перетнути позначку в дві сотні доларів — $206,20.

Попри активну співпрацю з проєктом, у компанії VanEck очікують падіння токена до $9,81 до 2030 року. Цей песимістичний прогноз базується на слабкій ринковій частці Solana, виторгу та млявій динаміці в секторі платформ смарт-контрактів, інформують аналітики Cauvo Capital.

Головні конкуренти компанії — Cardano, Ethereum, Polkadot, Avalance можуть як підбурювати монету до зростання, так і знижувати її вартість шляхом ефективніших ініціатив. Тому радимо стежити за новинами комплексно.

Дисклеймер

Дані оцінки та прогнози курсу SOL є лише оглядом ринкової ситуації та не закликають до дій. Перш ніж здійснювати будь-яку угоду чи фінансову операцію, проконсультуйтеся з незалежним фінансовим консультантом та врахуйте потенційні ризики.