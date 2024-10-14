Трейдери не оцінили нові обіцянки Китаю щодо стимулювання економіки

У понеділок азійські акції торгувалися неоднозначно, але переважно з низхідним ухилом — інвестори оцінювали обіцянки Китаю щодо стимулювання економіки, які були озвучені у вихідні та не містили конкретики, пише Reuters.

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Раніше повідомлялося, що Китай може оголосити нові стимули майже на $300 млрд, але за підсумком влада не назвала жодних цифр.

Міністр фінансів Лань Фоань на прес-конференції у суботу, за якою уважно стежили ринки, пообіцяв «значно збільшити» борг, але залишив інвесторів у здогадах щодо загального розміру стимулів — деталі, необхідної для оцінки тривалості ралі на фондовому ринку.

«Більшість інвесторів вважають, що рішення Пекіна про реструктуризацію боргів місцевих органів влади і житлового фонду з використанням коштів центрального уряду більш значуще, ніж вважають багато іноземних інвесторів», — йдеться в клієнтській записці аналітиків Morgan Stanley.

Ця розбіжність стала очевидною у понеділок, коли акції в Гонконгу відкрилися зі зниженням і були нестабільні на початку торгів, що різко контрастувало з їхніми материковими китайськими колегами, які розпочали тиждень зі зростання.