Нерезиденти виводять активи з російських брокерських рахунків

Активи нерезидентів на рахунках російських брокерів до кінця другого кварталу 2024 року зменшилися на 9,6%, до 1,77 трлн рублів, пише «Коммерсант» з посиланням на дані Банк росії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Це перший випадок відтоку таких коштів із третього кварталу 2022 року. Найбільше активів вивели клієнти з міжнародних офшорних зон та країн ближнього зарубіжжя.

Найбільше помітно скоротилися активи на рахунках клієнтів брокерів з таких офшорів, як Віргінські острови, Панама, Беліз. Також впали активи клієнтів з Азербайджану — на 65%, до 0,5 млрд рублів, Узбекистану — на 30%, до 59,7 млрд рублів та Казахстану — на 20%, до 185,8 млрд рублів.