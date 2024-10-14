Курс валют на 14 жовтня: у банках євро втратило 8 копійок

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у покупці та додав 2 копійки у продажу. Євро додало 1 копійку у купівлі та 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,50 грн. Євро купують за 45,00 грн, а продають за 45,57 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,47, євро — 45,45−46,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,13−41,16 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 45,04−45,06 грн/євро.

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