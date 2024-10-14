Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати за три квартали 2024 року. За 9 місяців 2024 року із держбюджету на соцвиплати, які забезпечують Мінсоцполітики, було спрямовано 319,1 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні міністерства.
14 жовтня 2024, 8:34
З початку року Мінфін спрямував на соцвиплати майже 320 млрд грн
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Куди були спрямовані кошти
— 204,5 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду;
— 54,8 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема на виплати допомоги:
- більше 460 тис. особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- більше 1,1 млн сім'ям як внутрішньо переміщеним особам на проживання;
— 11,1 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей, зокрема на виплату:
- понад 178 тис. отримувачам допомоги малозабезпеченим сім'ям;
— 28,2 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам, зокрема на виплату:
- понад 3,2 млн домогосподарствам-отримувачам пільг і житлових субсидій;
— 17,5 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім'ї, зокрема на виплату:
- майже 7 тис. отримувачам допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;
- майже 580 тис. отримувачам допомоги при народженні дитини;
- майже 2 тис. отримувачам допомоги при усиновленні дитини;
- майже 52 тис. отримувачам допомоги на дітей одиноким матерям;
— 3,0 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.
Джерело: Мінфін
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