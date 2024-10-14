З початку року Мінфін спрямував на соцвиплати майже 320 млрд грн

Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати за три квартали 2024 року. За 9 місяців 2024 року із держбюджету на соцвиплати, які забезпечують Мінсоцполітики, було спрямовано 319,1 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні міністерства.