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14 жовтня 2024, 8:34

З початку року Мінфін спрямував на соцвиплати майже 320 млрд грн

Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати за три квартали 2024 року. За 9 місяців 2024 року із держбюджету на соцвиплати, які забезпечують Мінсоцполітики, було спрямовано 319,1 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні міністерства.

Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати за три квартали 2024 року.
Фото: depositphotos

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Куди були спрямовані кошти

— 204,5 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду;

— 54,8 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема на виплати допомоги:

  • більше 460 тис. особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • більше 1,1 млн сім'ям як внутрішньо переміщеним особам на проживання;

— 11,1 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей, зокрема на виплату:

  • понад 178 тис. отримувачам допомоги малозабезпеченим сім'ям;

— 28,2 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам, зокрема на виплату:

  • понад 3,2 млн домогосподарствам-отримувачам пільг і житлових субсидій;

— 17,5 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім'ї, зокрема на виплату:

  • майже 7 тис. отримувачам допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • майже 580 тис. отримувачам допомоги при народженні дитини;
  • майже 2 тис. отримувачам допомоги при усиновленні дитини;
  • майже 52 тис. отримувачам допомоги на дітей одиноким матерям;

— 3,0 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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