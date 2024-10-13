JPMorgan повідомляє про чистий прибуток у розмірі $12,9 млрд у третьому кварталі

JPMorgan Chase повідомив про чистий прибуток у розмірі $12,9 млрд за третій квартал 2024 року, при цьому прибуток на акцію склав $4,37, а загальний дохід — $43,3 млрд, що на 6% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це пише investing.com.