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13 жовтня 2024, 15:05

JPMorgan повідомляє про чистий прибуток у розмірі $12,9 млрд у третьому кварталі

JPMorgan Chase повідомив про чистий прибуток у розмірі $12,9 млрд за третій квартал 2024 року, при цьому прибуток на акцію склав $4,37, а загальний дохід — $43,3 млрд, що на 6% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це пише investing.com.

JPMorgan Chase повідомив про чистий прибуток у розмірі $12,9 млрд за третій квартал 2024 року, при цьому прибуток на акцію склав $4,37, а загальний дохід — $43,3 млрд, що на 6% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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Ключові моменти:

• Чистий прибуток: 12,9 млрд доларів

• EPS: 4,37 долара

• Загальний дохід: 43,3 млрд доларів (зростання на 6% у річному обчисленні)

• Consumer and Community Banking (CCB) зайняв перше місце за часткою роздрібних депозитів четвертий рік поспіль

• Asset and Wealth Management (AWM) зафіксував рекордний квартальний дохід та довгострокові притоки у розмірі 72 млрд доларів

• Коефіцієнт достатності базового капіталу першого рівня (CET1) залишився стабільним на рівні 15,3%

Прогноз компанії

• Прогноз чистого процентного доходу (NII) без урахування ринків на 2024 рік: приблизно 91,5 млрд доларів

• Сподівання труднощів попереду через тенденції нормалізації

• Прогнози NII на 2025 рік близько 87 млрд доларів, залежно від економічних умов та поведінки кривої прибутковості

• Прогноз базових витрат трохи нижче 90 млрд доларів

Джерело: Мінфін
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