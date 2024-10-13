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13 жовтня 2024, 14:15

Долар дорожчатиме у жовтні, але поступово — банкір

У другій половині жовтня, попри зростання інфляційного тиску — нової хвилі зростання споживчих цін, викликаних змінами в оподаткуванні, ситуація на валютному ринку залишатиметься цілком помірною. Про це сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, пише РБК-Україна.

У другій половині жовтня, попри зростання інфляційного тиску — нової хвилі зростання споживчих цін, викликаних змінами в оподаткуванні, ситуація на валютному ринку залишатиметься цілком помірною.

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«Незначні коливання, що відбувалися протягом минулого тижня, будуть збережені. Однак все ж таки, на ринку триватиме, хоч і вельми повільний, але очікуваний процес зростання вартості основних валют», — сказав він.

За його словами, у тижневому вимірі він буде малопомітним або ж, що не виключено, майже статичним. Але у розрізі день до дня коливання відбуватимуться, як у бік зростання, так і в бік зменшення курсів.

«Ринок „живий“, а дійсний режим „керованої гнучкості“ — це збереження ринкових принципів курсоутворення (залежно від співвідношення попиту та пропозиції), хоч і з важливою обмовкою, адже регулятор залишає за собою можливість точкового втручання на ринок в разі виникнення дисбалансу між попитом і пропозицією», — додав банкір.

Лєсовий припускає, що протягом 14−20 жовтня обсяг валютних інтервенцій не зазнає змін: обсяг у 150−180 млн долар на день є цілком прийнятним і досить звичним для останніх кількох тижнів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Ranet
Ranet
13 жовтня 2024, 14:40
#
Вот закончим продавать электроэнергию и начнется
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