Нацбанк протягом 7−11 жовтня продав на ринку $877,38 млн, що на $156 млн більше, ніж у попередній тиждень. Про це свідчать дані регулятора.
13 жовтня 2024, 11:48
НБУ збільшив продаж валюти за минулий тиждень
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При цьому НБУ купив $0,6 млн, хоча до цього чотири тижні поспіль взагалі не купував валюту.
Гривня за минулий тиждень трохи подешевшала. Офіційний курс долара зріс з 41,18 грн до 41,20 грн.
Джерело: НБУ
Джерело: Мінфін
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