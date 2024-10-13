ФБР створило власну криптовалюту, щоб спіймати шахраїв

ФБР створило власну криптовалюту, щоб спостерігати за тим, як нею користуються підозрювані в шахрайстві. Ідея спрацювала та призвела до арештів у кількох країнах. Про це пише Reuters.

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Деталі

Йдеться про токен під назвою NexFundAI, який створили на основі Ethereum. За повідомленням Міністерства юстиції США, звинувачення у «широкомасштабному шахрайстві та маніпуляції на ринках криптовалют» висунуто 18 особам.

Крім того, Комісія з цінних паперів і бірж США висунула звинувачення трьом «маркетмейкерам» та ще дев’ятьом особам за маніпуляції з криптоактивами.

За твердженнями ФБР, деякі з махінацій були пов’язані з транзакціями, які проводяться виключно для збільшення обсягу торгів цінними паперами або іншими активами. Тобто у такий спосіб створюється штучна активність ринку, що вводить в оману інвесторів.

Безпрецедентний крок

Комісія з цінних паперів і бірж США пояснює, такі махінації мають на меті спонукати жертв купувати криптоактиви.

«ФБР пішло на безпрецедентний крок, створивши власний криптовалютний токен і компанію, щоб виявити, викрити та притягнути до відповідальності цих ймовірних шахраїв, — сказала Джоді Коен, спеціальна агентка, відповідальна за Бостонський відділ ФБР. — Те, що ФБР виявило в цій справі, по суті, є новим поворотом у старій школі фінансових злочинів».

Арешти осіб, потенційно причетних до махінацій, здійснили у Великій Британії, Португалії та США.