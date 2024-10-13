Google хоче призупинити рішення американського судді щодо магазину додатків

Компанія Google звернулася до федерального судді Каліфорнії з проханням призупинити дію судової постанови, яка вимагає від неї відкрити свій магазин додатків Play для більшої конкуренції. Про це повідомляє Reuters.

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У судовому поданні Google заявила, що заборона окружного судді США Джеймса Донато, яка набуває чинності 1 листопада, завдасть шкоди компанії і створить «серйозні ризики для безпеки, захисту і конфіденційності в екосистемі Android».

Компанія попросила Донато призупинити дію судової заборони, поки компанія подає апеляцію.

Якщо Донато відмовить Google у призупиненні дії судової заборони, компанія може звернутися до 9-го окружного апеляційного суду США в Сан-Франциско з відповідним проханням, поки вона оскаржуватиме антимонопольний вердикт присяжних, що лежить в основі цього рішення.

Google подав своє повідомлення про апеляцію до 9-го округу в четвер. Очікується, що апеляційний суд в кінцевому підсумку зважить і винесе рішення щодо оскарження Google наказу Донато.