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12 жовтня 2024, 14:27

Domino's Pizza наростила продажі, випередивши зростання свого сектора

Domino's Pizza повідомила про позитивні результати у звіті про прибуток за третій квартал 2024 року, підкресливши зростання роздрібних продажів попри макроекономічні проблеми та інтенсивну конкуренцію у секторі піцерій швидкого обслуговування. Про це повідомляє Reuters.

Domino's Pizza повідомила про позитивні результати у звіті про прибуток за третій квартал 2024 року, підкресливши зростання роздрібних продажів попри макроекономічні проблеми та інтенсивну конкуренцію у секторі піцерій швидкого обслуговування.

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Ключові моменти

• Роздрібні продажі в США зросли на 6,6%, випередивши зростання сектора піцерій QSR, що склало менше 2%

• Четвертий квартал поспіль зростання продажів у порівнянних магазинах та позитивного зростання кількості замовлень

• Міжнародні роздрібні продажі зросли на 6,5% за перші три квартали

• Компанія додала 24 нових магазини в США, довівши загальну кількість до 6 930

• Глобальний роздрібний продаж зріс на 5,1% у третьому кварталі, при цьому продаж у порівнянних магазинах у США збільшився на 3%

Прогноз компанії

• Прогнозується зростання глобального роздрібного продажу приблизно на 6% у 2024 році.

• Очікується зростання операційного прибутку близько 8%

• Очікується зростання продажів у порівнянних магазинах на міжнародних ринках на 1−2% у 2024 та 2025 роках

• Коригування прогнозу глобального чистого зростання кількості магазинів до 800−850, замість 825−925

• Мета — досягти 3% частки ринку на агрегаторських платформах до кінця року

Джерело: Мінфін
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