BlackRock оголосила про рекордні фінансові результати за третій квартал 2024 року: чистий приплив коштів досяг 221 млрд доларів, що є найвищим показником в історії компанії. Гігант управління активами повідомив про зростання квартальної виручки на 15% у річному обчисленні до $5,2 млрд і збільшення операційного прибутку на 26% до $2,1 млрд. Про це пише Reuters.
BlackRock прозвітувала про рекордний приплив коштів у третьому кварталі
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Ключові моменти:
• Рекордний чистий приплив коштів у розмірі 221 млрд доларів
• Активи під управлінням (AUM) досягли 11,5 трлн доларів
• Квартальний виторг зріс на 15% до 5,2 млрд доларів
• Операційний прибуток збільшився на 26% до 2,1 млрд доларів
• Активи ETF з фіксованим доходом перевищили 1 трлн доларів
Прогноз компанії
• Чекає сильних показників у 4 кварталі, який історично є найкращим
• Прогнозує 250 млн доларів комісійних за управління від придбання Global Infrastructure Partners (GIP) у 4 кварталі
• Планує отримати 1 млрд доларів комісійних від GIP до 2025 року
• Має намір завершити придбання Preqin до кінця 2024 року
• Прагне до стабільного органічного зростання на 5% та двозначного зростання прибутку на акцію.
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