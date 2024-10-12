BlackRock прозвітувала про рекордний приплив коштів у третьому кварталі

BlackRock оголосила про рекордні фінансові результати за третій квартал 2024 року: чистий приплив коштів досяг 221 млрд доларів, що є найвищим показником в історії компанії. Гігант управління активами повідомив про зростання квартальної виручки на 15% у річному обчисленні до $5,2 млрд і збільшення операційного прибутку на 26% до $2,1 млрд. Про це пише Reuters.