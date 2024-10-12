Ціна на нафту зростає другий тиждень поспіль

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 жовтня 2024, 10:05

Ціна на нафту зростає другий тиждень поспіль

Ціни на нафту помірно знижуються в п'ятницю, але налаштовані на друге тижневе зростання поспіль — інвестори оцінюють вплив урагану на попит у США та можливі перебої з постачанням у разі нападу Ізраїлю на іранські нафтові об'єкти, пише Reuters.

Ціни на нафту помірно знижуються в п'ятницю, але налаштовані на друге тижневе зростання поспіль — інвестори оцінюють вплив урагану на попит у США та можливі перебої з постачанням у разі нападу Ізраїлю на іранські нафтові об'єкти, пише Reuters.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новиниФ'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,73%, до $78,80 за барель на 15:20.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,73%, до $78,80 за барель на 15:20. Контракти на WTI подешевшали майже на 0,8%, до $75,28 за барель.

За підсумками тижня обидва бенчмарки націлені на зростання.

«Потенційна атака Ізраїлю на іранську нафтову інфраструктуру є двояким результатом для нафтових ринків, оскільки вона може скоротити надлишок вільних потужностей, що впливає на ціни, і одночасно викликати значну премію за геополітичний ризик, що пояснює нещодавній сплеск волатильності на ринку нафти», — йдеться у клієнтській записці Barclays.

Йеап Джун Ронг, ринковий стратег IG, каже, що застереження щодо високих запасів сирої нафти і можливого поступового пом'якшення грошово-кредитної політики ФРС США призупинили нещодавнє ралі.

У четвер у США ураган Мілтон обрушився на Атлантичний океан, пройшовши руйнівний шлях через Флориду, залишивши мільйони людей без електрики. Руйнування можуть знизити споживання палива в деяких районах найбільшого у світі виробника та споживача нафти.

Ціни на нафту зросли цього місяця після того, як на початку жовтня Іран запустив понад 180 ракет по Ізраїлю, що підвищило ймовірність дій у відповідь проти іранських нафтових об'єктів. Ізраїль поки не відповів, і ціни на сиру стримали запал цього тижня.

Країни Перської затоки, тим часом, лобіюють у Вашингтоні заборону Ізраїлю атакувати нафтові об'єкти Ірану через побоювання, що їхні власні нафтові об'єкти можуть опинитися під вогнем прихильників Тегерана у разі ескалації конфлікту.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
12 жовтня 2024, 10:10
#
Тому гроші на війну не скоро закінчаться.
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
12 жовтня 2024, 10:37
#
Как ни парадоксально, ничто не приносит больше грошей, нежели война.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами