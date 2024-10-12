Ціна на нафту зростає другий тиждень поспіль

Ціни на нафту помірно знижуються в п'ятницю, але налаштовані на друге тижневе зростання поспіль — інвестори оцінюють вплив урагану на попит у США та можливі перебої з постачанням у разі нападу Ізраїлю на іранські нафтові об'єкти, пише Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,73%, до $78,80 за барель на 15:20. Контракти на WTI подешевшали майже на 0,8%, до $75,28 за барель.

За підсумками тижня обидва бенчмарки націлені на зростання.

«Потенційна атака Ізраїлю на іранську нафтову інфраструктуру є двояким результатом для нафтових ринків, оскільки вона може скоротити надлишок вільних потужностей, що впливає на ціни, і одночасно викликати значну премію за геополітичний ризик, що пояснює нещодавній сплеск волатильності на ринку нафти», — йдеться у клієнтській записці Barclays.

Йеап Джун Ронг, ринковий стратег IG, каже, що застереження щодо високих запасів сирої нафти і можливого поступового пом'якшення грошово-кредитної політики ФРС США призупинили нещодавнє ралі.

У четвер у США ураган Мілтон обрушився на Атлантичний океан, пройшовши руйнівний шлях через Флориду, залишивши мільйони людей без електрики. Руйнування можуть знизити споживання палива в деяких районах найбільшого у світі виробника та споживача нафти.

Ціни на нафту зросли цього місяця після того, як на початку жовтня Іран запустив понад 180 ракет по Ізраїлю, що підвищило ймовірність дій у відповідь проти іранських нафтових об'єктів. Ізраїль поки не відповів, і ціни на сиру стримали запал цього тижня.

Країни Перської затоки, тим часом, лобіюють у Вашингтоні заборону Ізраїлю атакувати нафтові об'єкти Ірану через побоювання, що їхні власні нафтові об'єкти можуть опинитися під вогнем прихильників Тегерана у разі ескалації конфлікту.