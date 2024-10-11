ФК «Шахтар» підбив підсумки минулого футбольного року, серед яких прозвітував і про фінансові результати клубу. «Гірники» повідомили, що за сезон-2023/24 доходи клубу склали (з урахуванням ПДВ) 2 млрд 823 млн гривень, йдеться у звіті.
11 жовтня 2024, 18:29
Дохід футбольного клуба «Шахтар» торік склав 2,8 млрд грн
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Головними джерелами доходів були продаж та оренда гравців, комерційна діяльність та доходи від Європейського футбольного союзу (УЄФА) та Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА).
«Шахтар» брав участь в основному раунді Ліги чемпіонів, а також в плей-офф Ліги Європи, що принесло клубу майже два мільярди гривень.
Позаминулого сезону доходи клубу були значно більшими, адже тоді «Шахтар» продав гравців на понад 4 млрд гривень, головним трансфером став перехід Михайла Мудрика в «Челсі».
«Шахтар» повідомив, що клуб за сезон-2023/24 до бюджетів усіх рівнів сплатив 408 млн грн. Сума ПДФО становила 300 млн грн.
Джерело: Мінфін
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