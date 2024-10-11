До закриття міжбанку курс долара впав на 4 копійки у купівлі та у продажу. Євро зросло на 2 копійки у продажу.
11 жовтня 2024, 17:29
Курс валют на вечір 11 жовтня: долар на міжбанку подешевшав, а євро зросло на 2 копійки
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Відкриття 11 жовтня
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Закриття 11 жовтня
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Зміни
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41,17/41,20
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41,13/41,16
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4/4
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45,09/45,10
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45,09/45,12
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0/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,50 грн. Євро купують за 45,05 грн, а продають за 45,65 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,45, євро — 45,44−45,55 грн.
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Джерело: Мінфін
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