ТРЦ Gulliver оцінили в 7,6 мільярда

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) отримало офіційний звіт оцінки щодо ТРЦ Gulliver (ТОВ «Три О»), згідно з яким його оцінили в 7,6 млрд грн. Про це повідомила голова Агентства Олена Дума.

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Оцінювачем було ПП «Бізнес Консалтинг», якого обрали на прозорому конкурсі,

Як йдеться в повідомленні, після обробки та зведення усієї інформації, підготовки тендерної документації, АРМА оголосить конкурс на відбір управителя ТРЦ Gulliver.

«Усі охочі зможуть взяти участь та позмагатися за можливість управляти одним із найбільших ТРЦ столиці. Вже очікуємо посилення замовних інформкампаній за замовленням тих, кому не вигідно, щоби держава почала отримувати значні надходження від управління цим резонансним активом», — зазначила Дума.