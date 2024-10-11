Курс валют на 11 жовтня: у банках євро втратило 10 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 5 копійок і не змінився у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 1 копійку у покупці і не змінився у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,50 грн. Євро купують за 45,00 грн, а продають за 45,65 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,37−41,43, євро — 45,40−45,55 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,17−41,20 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 45,04−45,06 грн/євро.

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