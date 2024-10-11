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11 жовтня 2024, 9:12

Ілон Маск представив робототаксі Cybercab, безпілотний фургон та гуманоїдного робота

Американський мільярдер Ілон Маск провів презентацію, на якій продемонстрував роботизоване таксі Cybercab з двома дверима у формі крила чайки, безпілотний фургон Robovan та гуманоїдного робота-помічника Optimus. Про це повідомляє Reuters.

Американський мільярдер Ілон Маск провів презентацію, на якій продемонстрував роботизоване таксі Cybercab, безпілотний фургон Robovan та гуманоїдного робота-помічника Optimus.
Фото: Скріншот з відео

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Cybercab

Маск розповів, що Cybercab буде повністю автономним — у ньому відсутні звичні для автомобілів органи керування, такі як кермо та педалі, які міг би використати живий водій.

Гендиректор Tesla сказав, що автомобілі покладаються на штучний інтелект і камери і не потребують іншого апаратного забезпечення, подібного до того, що використовують конкуренти.

За його словами, виробництво Cybercab почнеться у 2026 році, і транспортні засоби будуть доступні для клієнтів за ціною менше ніж $30 000.

За його словами, згодом експлуатація коштуватиме 20 центів за милю (1,6 км), а заряджання буде індуктивним і не потребуватиме розеток.

Robovan і Tesla Optimus

Маск також продемонстрував більший безпілотний автомобіль під назвою Robovan, здатний перевозити до 20 людей, і гуманоїдного робота Tesla Optimus.

За словами Маска, гуманоїдні роботи здатні виконувати найрізноманітнішу роботу по дому і просто бути друзями для свого господаря.

Захід відбувся у четвер на студії Warner Bros поблизу Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія. Слоганом презентації стала фраза «We, Robot».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
Botanic
Botanic
11 жовтня 2024, 10:27
#
І першими словами робота Optimus були «Шкіряні мішки чекайте нашого повстання !!!»)))
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0
Я_ __
Я_ __
11 жовтня 2024, 11:11
#
Виглядає цікаво) Тут Ілон молодець, в гарному сенсі цього слова)
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