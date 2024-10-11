Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 140 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 666 340 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
11 жовтня 2024, 8:29
Втрати ворога за 10 жовтня: 1 140 російських окупантів, 8 танків та 70 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 666340 (+1140) осіб,
- танків — 8953 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 17800 (+35) од,
- артилерійських систем — 19322 (+59) од,
- РСЗВ — 1229 (+4) од,
- засоби ППО — 976 (+0) од,
- літаків — 369(+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16837 (+70),
- крилаті ракети — 2619 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 26398 (+84) од,
- спеціальна техніка — 3396 (+10).
Джерело: Мінфін
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