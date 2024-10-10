До закриття міжбанку курс долара зріс на 1 копійку у купівлі та не змінився у продажу. Євро залишилося на колишньому рівні.
10 жовтня 2024, 17:27
Курс валют на вечір 10 жовтня: на міжбанку долар подорожчав на копійку
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Відкриття 10 жовтня
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Закриття 10 жовтня
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Зміни
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41,16/41,20
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41,17/41,20
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1/0
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45,03/45,05
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45,03/45,05
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0/0
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,50 грн. Євро купують за 45,10 грн, а продають за 45,69 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,38−41,43, євро — 45,45−45,60 грн.
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Джерело: Мінфін
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