Ripple у жовтні: що чекає на криптовалюту цього місяця? Прогноз від аналітиків Cauvo Capital

У новий місяць альткоїн Ripple входить з упевненістю, тому що вересень дозволив активу збільшити свою ціну. На це вплинуло багато факторів, таких як нові етапи у відносинах з регуляторами, нарощування фінансування від китів та інші, про які експерти Cauvo Capital розкажуть далі докладніше.

Насамперед важливо уточнити, що з початку вересня вартість цифрової монети піднялася на 10% до 0,62 долара. Такий рух не фіксувався з часів 2020 року. Найімовірніше, на це вплинуло нещодавнє оголошення про запуск трасту Grayscale на XRP. Багато аналітиків припускають, що така дія допоможе надалі схвалити ETF, хоча ситуація з регуляторами нині не вирішена до кінця.

Торговці за цей час принесли альткоїну майже 900 мільйонів доларів. Одночасно підвищилася спекулятивна активність щодо монети.

Проте інші гравці впевнено заявляють, що на зростання криптовалюти однозначно вплинув запуск стейблкоїна Ripple, і навіть його включення до протоколу децентралізованих фінансів.

Натомість кити помітно активізувалися. За кілька днів вони закупилися 60 мільйонами токенів за загальною ціною близько 37,20 мільйона доларів. Ймовірно, вони готуються до зростання близько наступу 4 квартального періоду, пишуть у своїх відгуках фахівці Cauvo Capital.

Що обіцяє XRP жовтень?

Щодо конкретних позначок у жовтні, минула статистика стверджує, що низька волатильність активу не дає йому можливості здійснити ривки до 0,70 долара. Проте, зараз ситуація інша, що вселяє надії на зростання. Зараз XRP стоїть на надійному та непохитному рівні підтримки, завдяки якому реально досягти планки в 0,63 долара. У середині місяця цілком можливе піднесення до 0,69 долара, а до кінця жовтня є всі шанси подолати цілі та досягти 0,72 долара.

У будь-якому випадку це багато в чому залежить від китів, адже якщо вони не підтримають монету своїми інвестиціями, а їх активність впаде, навряд чи здійсниться припущене. Якщо так і станеться, ціна криптовалюти може впасти до 0,57 долара.

Професіонали ж не дуже переймаються із цього приводу, адже впевнені у волатильності та подальшому виході з колишнього коридору ціни. На це вказує недавнє подолання критичної 200-денної середньої ковзної протягом 7 днів, що демонструє хороший ринковий імпульс і ймовірний бичачий сигнал, який виходить з тривалого симетричного трикутника, обмеженого протягом 4 років лініями опору і підтримки.

7-ма у списку найбільших криптовалют демонструє найкращі результати порівняно з ширшим криптовалютним ринком. Це явна ознака того, що гравці вкладаються в актив, очікуючи на швидкі новини та подальші позитивні зміни, а також вигідні цінові стрибки.

Окремі аналітики компанії Cauvo Capital свідчать, що вартість альткоїна може зрости навіть на 200%. Вони впевнені, що бики опанували ситуацію в довгостроковій перспективі.

Наразі інвесторський інтерес щодо цієї монети виходить у розмірі 1 мільярда доларів, становлячи 102% зростання за місяць, що є максимумом рік до року. Здебільшого, торговці, які входять до цієї кількості, тримають різноманітні деривативи, а саме опціони та ф’ючерси. Це означає, що кількість учасників ринкового середовища зростає, і вони хочуть торгувати, тому ралі набирає обертів.

Кити з рахунками від 100 мільйонів до 1 мільярда токенів протягом двох останніх тижнів закупилися 680 мільйонами XRP, які загалом оцінюються в 435 мільйонів доларів. Такі власники мають близько 9,76 мільярда токенів, що становить 16% від усієї кількості.

XRP по 2 долари?

Завдяки останній динаміці стабільного попиту, на цьому етапі часу RSI виходить близько 60,32. Лінію прориву з високою ймовірністю буде подолано. Тобто, зараз висока ймовірність того, що котирування монети здатні піднятися на 203% і дійти до 2 доларів за токен, що є рекордом з часів початку пандемії коронавірусу. Якщо станеться зворотне, можливе обвалення до дна 0,26 долара, на що вказує проведений експертами Cauvo Capital огляд.

Експерти давно називають саме цю криптовалюту пристосуванням для ліквідності між такими інструментами як цінні папери, боргові зобов’язання та грошові одиниці, пов’язані з блокчейном. Шляхом випуску таких продуктів вартість токена може вирости. Залежно від лотів ціни можуть досягти 100 доларів і більше.

Cryptobilbuwoo впевнений у Ripple по 6,15 долара

Відомий багатьом постатям криптовалютного ринку фахівець Cryptobilbuwoo ще з 2017 року публікує прогнози щодо цінової динаміки XRP, які визначають зміни на дуже довгий термін. Завдяки своїй власній складеній моделі він вивів деякі закономірності між даним альткоїном та першим токеном. Якраз виходячи з цих графіків він припустив глобальне зростання монети 7 років тому. Таким чином він продовжує свої спостереження, зіставляючи їх із минулими закономірностями, і вже говорить про можливе піднесення до 6,15 долара.

Нові напрямки, здатні призвести до зростання XRP

Днями стало відомо, що мережа Ripple починає торгівлю нафтою за допомогою свого нативного токена. Ця інтеграція відкриває доступ до капіталів у розмірі 500 трлн доларів. Таким чином власники монети можуть опосередковано брати участь у подібних торгах. Блокчейн заручається підтримкою саудівських банківських установ, що дає багато переваг щодо швидкості, економічної ефективності та прозорості світових транзакцій.

Особливо це показово після анонсованого отримання ліцензії від Управління фінансових послуг Дубая, яка стала дебютною в історії криптовалютних систем. Після цього системі стануть доступні ринки ОАЕ, на яких можна представити такі послуги платежів як Ripple Payments Direct, передають на сайті cauvocapital.com відгуки галузевих аналітиків.

Цей дозвіл є одним із понад 55 сертифікатів від різних контрольних комісій з грошово-кредитної політики Сінгапуру, Нью-Йорка та Ірландії.

Також мережею нещодавно було випущено понад 800 тисяч стейблкоїнів RLUSD, що складає 99% випуску. До того відбувалася емісія у розмірі 100 тисяч монет на 8 місяців раніше. Це є черговою ознакою пожвавлення криптовалюти. До випуску було впроваджено два оновлення протоколу «fixPreviousTxnID» та «fixEmptyDID». Такі нововведення дозволяють покращити безпеку та конфіденційність системи.