Нова Пошта після війни продасть енергетичний бізнес, в який інвестувала $13 мільйонів

Щоб уникнути відключень електрики Нова пошта інвестувала $13 млн в енергетичне обладнання, але після війни компанія планує продати свій енергетичний бізнес Нова Енерджі. Про це повідомив співзасновник Нової пошти Володимир Поперешнюк на форумі «Енергія бізнесу», пише Forbes.

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Нова пошта придбала близько 4 000 генераторів, щоб забезпечити відділення та логістику електрикою на час відключень світла. Обсяг інвестицій становить $13 млн, з яких $10 млн — кредитні кошти.

Плани

Компанія планує побудувати 5 газових установок до кінця 2024 року та 5 — у наступному. У 2025 році енергетична компанія Нова Енерджі планує продавати електрику іншим споживачам.

Після закінчення війни Нова Пошта хоче продати свій енергетичний бізнес. «Тому для кого це головний бізнес», — заявив Поперешнюк.

Нагадаємо

Нова Енерджі — це енергетична компанія, створена у 2022 році групою компаній Nova, яка також володіє Новою Поштою.

Спочатку Нова Енерджі була заснована для забезпечення Нової Пошти паливом, особливо після пошкоджень нафтосховищ через атаки рф.

Окрім обслуговування Нової Пошти, вона почала постачати дизельне пальне аграріям та уклала контракти з великими постачальниками палива.