Мінагрополітики запустило сервіс «єТваринництво»

Міністерство аграрної політики та продовольства з 10 жовтня запускає новий сервіс «єТваринництво». Це електронний портал для реєстрації суб'єктів племінної справи та селекційних досягнень у тваринництві, повідомив міністр аграрної політики Віталій Коваль.

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За словами Коваля, впровадження сервісу «в рази спростить» відповідні процедури для фермерів.

«Відсьогодні, аби присвоїти відповідний статус суб'єктам племінної справи у тваринництві потрібно лише подати електронну заяву на сайті Мінагрополітики (у розділі „єТваринництво“), внести відомості до реєстру і отримати відповідний витяг.ї», — заявив він.

Схожа процедура впроваджується і в проведенні апробації, реєстрації селекційних досягнень у тваринництві (виведення нової породи, типу, лінії та інше) та імпортованих порід всіх видів сільськогосподарських тварин.

«єТваринництво» — це про спрощення процедур, прозорість рішень та вільний допуск до загального переліку порід всіх видів сільськогосподарських тварин, що зареєстровані на території України", — додав Коваль.