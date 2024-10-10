ПУМБ запускає застосунок, який дає змогу приймати безконтактні оплати через смартфон

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) за підтримки міжнародної платіжної системи Visa , глобального лідера у сфері цифрових платежів, реалізував сервіс на основі технології Tap to Phone, який надає можливість використовувати смартфон як POS-термінал.

Відтепер клієнти банку, завантаживши застосунок Термінал ПУМБ, можуть отримувати оплату за свої товари та послуги просто через наявний смартфон на операційній системі Android, оснащений NFC-чипом.

«Ми у Visa пишаємося, що все більше банків України впроваджують рішення на основі Tap to Phone — технології, яка відкриває світ безготівкових розрахунків навіть для найдрібніших підприємців у кілька кліків, — коментує Світлана Чирва, віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні та Молдові. — Сьогодні питання підтримки МСБ в Україні важливе як ніколи, адже саме вони гостро відчувають тягар економічної кризи, водночас найбільше докладаючись до підтримки економіки. Продовжуємо співпрацювати з українськими партнерами, розвиваючи платіжну інфраструктуру та допомагаючи бізнесу зростати».

«Для малого та мікро бізнесу в Україні вже стало неодмінним стандартом надання якісного та швидкого сервісу. Саме тому ми як банк-партнер до низки наявних технологічних рішень додаємо Термінал — можливість приймати безконтактні платежі будь-де за будь-яких умов, — зазначає Сергій Магдич, заступник голови правління із корпоративного бізнесу ПУМБ. — Використовуючи наші рішення, підприємець може бути впевнений у захищеності: адже технологія передбачає передові стандарти телефонної безпеки, вигідності та доступності: ПУМБ має власний надійний процесинг, покупець отримує чек у зручний спосіб на пошту або SMS-повідомленням, а продавець бачить зарахування коштів у режимі онлайн».

Щоб скористатися сервісом Термінал ПУМБ, клієнтам достатньо зробити кілька кроків:

подати заявку на підключення у мобільному застосунку ПУМБ Digital (для нових клієнтів — встановити застосунок та відкрити рахунок у ПУМБ через Дію);

отримати повідомлення з рекомендаціями встановити застосунок ПУМБ Термінал та авторизуватись у ньому.

Технологія Visa Tap to Phone доступна в Україні з 2019 року й відтоді відкрила тисячам українським підприємців доступ до зручних та безпечних цифрових платежів. Вона використовує ті самі високі стандарти безпеки, що й традиційні POS-системи, водночас дозволяючи зекономити кошти на оренду терміналу й час на вивчення інструкції та встановлення програмного забезпечення. Рішення на основі Visa Tap to Phone підходять «мобільним» бізнесам на кшталт служб доставки, таксі чи фахівців, які надають послуги з виїздом до клієнта (репетитори, сантехніки, візажисти тощо), торговим точкам тимчасового формату (pop-up крамницям, продавцям на ринках), а також тим, хто щойно почав власну справу з невеликим стартовим капіталом і прагне уникнути зайвих витрат.

Інформація про Visa

Visa (NYSE: V) — світовий лідер індустрії електронних платежів. Visa обробляє платіжні транзакції між споживачами, бізнесом, фінансовими та урядовими установами у більш ніж 200 країнах та територіях. Наша місія — об'єднати світ за допомогою інноваційної, зручної, надійної та безпечної платіжної мережі, щоб сприяти благополуччю споживачів та процвітанню бізнесу та економіки. Ми переконані, що розширення доступу для всіх в економіці допомагає зростанню добробуту людей у всьому світі та стане основою для глобального руху грошей у майбутньому. Дізнайтеся більше на сайті Visa.com.ua.

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) є найбільшим українським банком з приватним капіталом, який майже 33 роки стабільно працює на банківському ринку України. Банку довіряють 130 тисяч корпоративних клієнтів і 1,6 млн клієнтів — фізичних осіб.

ПУМБ за рішенням регулятора входить до переліку системно важливих для країни банків.