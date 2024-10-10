Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) за підтримки міжнародної платіжної системи Visa, глобального лідера у сфері цифрових платежів, реалізував сервіс на основі технології Tap to Phone, який надає можливість використовувати смартфон як POS-термінал.
ПУМБ запускає застосунок, який дає змогу приймати безконтактні оплати через смартфон
Відтепер клієнти банку, завантаживши застосунок Термінал ПУМБ, можуть отримувати оплату за свої товари та послуги просто через наявний смартфон на операційній системі Android, оснащений NFC-чипом.
«Ми у Visa пишаємося, що все більше банків України впроваджують рішення на основі Tap to Phone — технології, яка відкриває світ безготівкових розрахунків навіть для найдрібніших підприємців у кілька кліків, — коментує Світлана Чирва, віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні та Молдові. — Сьогодні питання підтримки МСБ в Україні важливе як ніколи, адже саме вони гостро відчувають тягар економічної кризи, водночас найбільше докладаючись до підтримки економіки. Продовжуємо співпрацювати з українськими партнерами, розвиваючи платіжну інфраструктуру та допомагаючи бізнесу зростати».
«Для малого та мікро бізнесу в Україні вже стало неодмінним стандартом надання якісного та швидкого сервісу. Саме тому ми як банк-партнер до низки наявних технологічних рішень додаємо Термінал — можливість приймати безконтактні платежі будь-де за будь-яких умов, — зазначає Сергій Магдич, заступник голови правління із корпоративного бізнесу ПУМБ. — Використовуючи наші рішення, підприємець може бути впевнений у захищеності: адже технологія передбачає передові стандарти телефонної безпеки, вигідності та доступності: ПУМБ має власний надійний процесинг, покупець отримує чек у зручний спосіб на пошту або SMS-повідомленням, а продавець бачить зарахування коштів у режимі онлайн».
Щоб скористатися сервісом Термінал ПУМБ, клієнтам достатньо зробити кілька кроків:
- подати заявку на підключення у мобільному застосунку ПУМБ Digital (для нових клієнтів — встановити застосунок та відкрити рахунок у ПУМБ через Дію);
- отримати повідомлення з рекомендаціями встановити застосунок ПУМБ Термінал та авторизуватись у ньому.
Технологія Visa Tap to Phone доступна в Україні з 2019 року й відтоді відкрила тисячам українським підприємців доступ до зручних та безпечних цифрових платежів. Вона використовує ті самі високі стандарти безпеки, що й традиційні POS-системи, водночас дозволяючи зекономити кошти на оренду терміналу й час на вивчення інструкції та встановлення програмного забезпечення. Рішення на основі Visa Tap to Phone підходять «мобільним» бізнесам на кшталт служб доставки, таксі чи фахівців, які надають послуги з виїздом до клієнта (репетитори, сантехніки, візажисти тощо), торговим точкам тимчасового формату (pop-up крамницям, продавцям на ринках), а також тим, хто щойно почав власну справу з невеликим стартовим капіталом і прагне уникнути зайвих витрат.
Інформація про Visa
Visa (NYSE: V) — світовий лідер індустрії електронних платежів. Visa обробляє платіжні транзакції між споживачами, бізнесом, фінансовими та урядовими установами у більш ніж 200 країнах та територіях. Наша місія — об'єднати світ за допомогою інноваційної, зручної, надійної та безпечної платіжної мережі, щоб сприяти благополуччю споживачів та процвітанню бізнесу та економіки. Ми переконані, що розширення доступу для всіх в економіці допомагає зростанню добробуту людей у всьому світі та стане основою для глобального руху грошей у майбутньому. Дізнайтеся більше на сайті Visa.com.ua.
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) є найбільшим українським банком з приватним капіталом, який майже 33 роки стабільно працює на банківському ринку України. Банку довіряють 130 тисяч корпоративних клієнтів і 1,6 млн клієнтів — фізичних осіб.
ПУМБ за рішенням регулятора входить до переліку системно важливих для країни банків.
Коментарі