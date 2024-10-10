Кількість імпортерів нафтопродуктів упала до мінімуму з 2022-го

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Бензин у вересні завозило на 9% (100 компаній) менше трейдерів, ніж у серпні, дизпальне — на 10% (156 компаній), скраплений газ — на 19% (104 компанії).

З чим повязане скорочення

Скорочення кількості охочих у вересні імпортувати пальне пов’язане з суттєвим профіцитом його на ринку. У серпні напередодні запровадження нових, більш високих, акцизних ставок трейдери збільшили імпорт на 23−42% залежно від виду пального.

Найбільше додали імпортери бензину (+42%, до 166 тис. т) і скрапленого газу (+41%, до 124 тис. т), побивши рекорди останніх 2 років.

Тим часом кількість імпортерів залишається значно більшою, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Так, у січні-лютому 2022-го нараховувалось 114−117 імпортерів.

Різке зростання кількості трейдерів відбулось унаслідок зміни географії імпорту пального, зокрема завдяки можливості імпортувати автомобільним транспортом. Зворотним боком високої концентрації трейдерів стала переважна безприбутковість гуртових продажів через хронічний профіцит постачання.