У четвер на готівковому ринку курс долара не змінився у покупці та у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у покупці та у продажу.
10 жовтня 2024, 10:35
Курс валют на 10 жовтня: у банках євро втратило 5 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках знизився на 4 копійки у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу на 10 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,50 грн. Євро купують за 45,05 грн, а продають за 45,70 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,36−41,43, євро — 45,50−45,60 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,16−41,20 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,03−45,05 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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