Ураган «Мілтон», який насувається на штат Флорида в США, може призвести до збитків світової страхової галузі в розмірі до $100 млрд, викликавши різке зростання цін на перестрахування у 2025 р., що підвищить акції деяких страхових компаній, пише Reuters з посиланням на аналітиків.
10 жовтня 2024, 10:46
Ураган «Мілтон» може заподіяти світовій страховій галузі збитки до $100 млрд
Що відомо
Застраховані збитки від «Мілтона» можуть становити від $60 млрд до $100 млрд, якщо ураган обрушиться на густонаселений район міста Тампи, повідомили аналітики Morningstar DBRS.
Збитки від майбутнього урагану аналітики зіставляють з ураганом «Катріна», який пройшов у 2005 році.
Другі за величиною втрати були нанесені ураганом «Іан», який обрушився на Флориду у 2022 р. і спричинив збитки у розмірі $60 млрд.
Нагадаємо
Ураган «Мілтон» п'ятої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона обрушиться на узбережжі Мексиканської затоки Флориди пізно ввечері 9 жовтня або в ніч проти 10 жовтня. Очікуються сильний вітер, зливи та повені.
Крім того, існує ризик виникнення торнадо. У районах оголошено евакуацію.
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Джерело: Мінфін
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