Ураган «Мілтон» може заподіяти світовій страховій галузі збитки до $100 млрд

Що відомо

Застраховані збитки від «Мілтона» можуть становити від $60 млрд до $100 млрд, якщо ураган обрушиться на густонаселений район міста Тампи, повідомили аналітики Morningstar DBRS.

Збитки від майбутнього урагану аналітики зіставляють з ураганом «Катріна», який пройшов у 2005 році.