JPMorgan очікує рекордних продажів облігацій на ринках EMEA, що розвиваються

Американський інвестбанк JPMorgan очікує рекордного продажу облігацій на ринках Європи, Близького Сходу і Африки (EMEA), що розвиваються, у 2024 році, пише Bloomberg з посиланням на керівника відділу ринків боргового капіталу в регіоні Стефана Вайлера.

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Прогноз JPMorgan

За його прогнозами, обсяг випусків як суверенних, так і корпоративних паперів у твердій валюті перевищить попередній рекорд 2020 року у $265 млрд.

З початку року вже продано облігацій на суму $253 млрд, і до кінця року очікується новий історичний максимум, додав він.

Основною причиною такого зростання є зниження відсоткових ставок Федеральної резервної системи США вперше за останні чотири роки, що робить запозичення на міжнародних ринках більш доступними для країн, що розвиваються.

Крім того, невизначеність навколо виборів у США та геополітична нестабільність на Близькому Сході підштовхують позичальників до випуску облігацій до потенційних вагань на ринку, пише агентство.

За даними, зібраними Bloomberg, обсяг глобального випуску облігацій урядами та компаніями цього року зріс на 59% до $507 млрд, причому із загального обсягу приблизно половина припала на регіон EMEA.

Агентство зазначає, що росія раніше була одним із найбільших позичальників на ринку облігацій країн, що розвиваються, але з 2022 року не бере участі в цих операціях через санкції. Проте відсутність країни не стала стримуючим фактором для зростання цього ринку і була компенсована активністю інших країн — Саудівської Аравії, Польщі, Румунії та особливо Туреччини.

Туреччина, за даними ЗМІ, у 2024 році показала вражаючі результати, ставши однією з лідерів за обсягами випуску облігацій. Її економіка стабілізувалася, що спричинило оптимізм серед інвесторів. У 2023 році продажі облігацій Туреччини зросли на 144%, а успішні корпоративні емітенти вперше вийшли на міжнародні ринки капіталу, зазначив Bloomberg.

«Кошти, які залишили ринки, що розвиваються, через високі ставки в США, тепер починають повертатися, оскільки дохідність облігацій на ринках, що розвиваються, стає більш привабливою в міру зниження ставок в США», — пояснює Вайлер.

Він додає, що очікуване подальше зниження відсоткових ставок буде підтримувати попит на облігації цих ринків у 2025 році, і зазначає, що банк має дуже оптимістичний прогноз на наступний рік.