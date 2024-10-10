Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 080 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 665 200 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
10 жовтня 2024, 8:15
Втрати ворога за 9 жовтня: 1 080 російських окупантів, 1 танк та 49 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 665200 (+1080) осіб,
- танків — 8945 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 17765 (+14) од,
- артилерійських систем — 19263 (+41) од,
- РСЗВ — 1225 (+2) од,
- засоби ППО — 976 (+3) од,
- літаків — 369(+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16767 (+49),
- крилаті ракети — 2619 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 26314 (+74) од,
- спеціальна техніка — 3386 (+1)
Джерело: Мінфін
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