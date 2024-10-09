Німецький уряд погіршив прогноз зростання ВВП

Уряд Німеччини переглянув свій прогноз щодо ВВП на цей рік і тепер очікує скорочення економіки на 0,2%, пише Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

ВВП

Падіння ВВП за підсумками поточного року після скорочення на 0,3% минулого року стане лише другим випадком дворічного спаду після возз'єднання Західної та Східної Німеччини 1990 року. У квітневому прогнозі передбачалося зростання економіки на 0,3% у 2024 році.

Наступного року, ймовірно, розпочнеться плавне відновлення економіки, яка зросте на 1,1%, а у 2026 році зростання прискориться до 1,6%, повідомив міністр економіки Роберт Хабек у середу.

Він наголосив, що необхідно терміново розпочати вирішення «структурних проблем» Німеччини. До них належать відсутність енергетичної безпеки, надмірна бюрократія та брак кваліфікованих працівників, які, за його словами, разом із геополітичною невизначеністю чинять тиск на економічну активність.

«У розпал кризи Німеччина та Європа виявилися затиснуті між Китаєм і США і повинні навчитися відстоювати свої інтереси», — сказав Хабек.

Технічна рецесія

Економіка країни, можливо, вже перебуває у стані технічної рецесії, і в третьому кварталі можливе ще одне скорочення після падіння виробництва на 0,1% у період із квітня до червня.

Слабкість найбільшої країни Євросоюзу чинить тиск на всю єврозону: відновлення, яке спостерігалося на початку року в країнах валютного блоку, сходить нанівець.

Правляча коаліція канцлера Олафа Шольца у липні погодила черговий пакет заходів, спрямованих на стимулювання економіки, включаючи кроки щодо збільшення приватних та державних інвестицій, прискорення розвитку поновлюваних джерел енергії та скорочення бюрократичної тяганини.