Другий за величиною банк Сінгапуру припинить транзакції, пов’язані з росією

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 жовтня 2024, 19:12

Другий за величиною банк Сінгапуру припинить транзакції, пов’язані з росією

Другий за величиною кредитор Сінгапуру Chinese Banking Corp. (OCBC) припинить обробляти будь-які транзакції за участю росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Другий за величиною кредитор Сінгапуру Chinese Banking Corp. (OCBC) припинить обробляти будь-які транзакції за участю росії.
Фото: wikipedia.org

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

OCBC повідомив клієнтів, у тому числі клієнтів приватних банків, що обмеження почнуть діяти з 1 листопада. Банк вказав на операційні труднощі в управлінні дотриманням нормативних вимог.

«Згортаючи всі транзакції, пов’язані з росією, крок OCBC показує, що банки стають більш обережними, оскільки війна росії з Україною тягнеться вже третій рік, що спричиняє додаткові санкції та перевірки», — йдеться у повідомленні.

Хоча в березні 2022 року уряд Сінгапуру запровадив односторонні цільові санкції проти Москви, спрямовані проти деяких російських банків, криптотрейдинг, експорт певних товарів, багато інших банківських операцій та діяльності з управління капіталом для сторін, які не потрапили під санкції, продовжуються.

Транзакції, які OCBC і його підрозділ Bank of Singapore припинять обробляти, включають особисті грошові перекази за участю контрагентів у росії. Вони також охоплюють транспортування товарів, а також постачання або продаж товарів чи послуг за участю рф.

Очікується, що ці обмеження не вплинуть на OCBC, оскільки протягом останніх двох років банк припинив відкривати нові рахунки для клієнтів, пов’язаних з росією.

OCBC

Oversea-Chinese Banking Corporation, Limited — сінгапурська багатонаціональна корпорація банківських та фінансових послуг зі штаб-квартирою в OCBC Center, Сінгапур.

OCBC має активи понад 521,3 млрд сінгапурських доларів ($380,5 млрд), що робить його другим за величиною банком у Південно-Східній Азії за активами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами