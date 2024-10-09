Другий за величиною банк Сінгапуру припинить транзакції, пов’язані з росією

Другий за величиною кредитор Сінгапуру Chinese Banking Corp. (OCBC) припинить обробляти будь-які транзакції за участю росії. Про це повідомляє Bloomberg.

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OCBC повідомив клієнтів, у тому числі клієнтів приватних банків, що обмеження почнуть діяти з 1 листопада. Банк вказав на операційні труднощі в управлінні дотриманням нормативних вимог.

«Згортаючи всі транзакції, пов’язані з росією, крок OCBC показує, що банки стають більш обережними, оскільки війна росії з Україною тягнеться вже третій рік, що спричиняє додаткові санкції та перевірки», — йдеться у повідомленні.

Хоча в березні 2022 року уряд Сінгапуру запровадив односторонні цільові санкції проти Москви, спрямовані проти деяких російських банків, криптотрейдинг, експорт певних товарів, багато інших банківських операцій та діяльності з управління капіталом для сторін, які не потрапили під санкції, продовжуються.

Транзакції, які OCBC і його підрозділ Bank of Singapore припинять обробляти, включають особисті грошові перекази за участю контрагентів у росії. Вони також охоплюють транспортування товарів, а також постачання або продаж товарів чи послуг за участю рф.

Очікується, що ці обмеження не вплинуть на OCBC, оскільки протягом останніх двох років банк припинив відкривати нові рахунки для клієнтів, пов’язаних з росією.

OCBC

Oversea-Chinese Banking Corporation, Limited — сінгапурська багатонаціональна корпорація банківських та фінансових послуг зі штаб-квартирою в OCBC Center, Сінгапур.

OCBC має активи понад 521,3 млрд сінгапурських доларів ($380,5 млрд), що робить його другим за величиною банком у Південно-Східній Азії за активами.