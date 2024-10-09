До закриття міжбанку курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро зросло на 2 копійки у продажу.
9 жовтня 2024, 17:30
Курс валют на вечір 9 жовтня: долар трохи подорожчав на міжбанку
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Відкриття 9 жовтня
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Закриття 9 жовтня
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Зміни
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41,13/41,15
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41,16/41,20
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3/5
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45,09/45,10
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45,09/45,12
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0/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,50 грн. Євро купують за 45,10 грн, а продають за 45,75 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,45, євро — 45,55−45,70 грн.
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Джерело: Мінфін
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