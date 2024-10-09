Хто з впливових осіб отримує мільйони гривень від держави — YouControl

Пів тисячі приватних комерційних компаній за останній рік отримали від держави майже 150,5 млрд грн. Які компанії отримали найбільше коштів від держави та про їх пов’язаність з політично значущими особами — в новому дослідженні YouControl.

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Зазначається, що найбільше за цей період, а саме 12 млрд грн публічних коштів, — у ТОВ «ГК «АВТОСТРАДА» з фінансово-промислової групи «MS Capital», що займається будівництвом та відновлення доріг. А лідером за виручкою у 2023 році серед отримувачів публічних коштів виявилося ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» подружжя Герег.

Екснардепи та їх зв’язки з ФПГ і державними коштами

174 компанії з вибірки, зареєстровані у Києві. Ще 57 — у Дніпропетровській області, 39 — на Київщині, 25 — в Одеській, 26 — Харківській та 21 — у Львівській області.

Понад 40%, тобто 204 компанії з досліджуваного переліку, працюють у галузі будівництва. В торговій сфері залучено 128 юросіб. Основним напрямком діяльності для 78 компаній є постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

94 з пів тисячі приватних компаній, що отримали державні кошти, входять/пов'язані або мають відношення до 62 фінансово-промислових груп в системі YouControl.

При цьому є компанії, які відносяться до кількох ФПГ одночасно або декілька компаній, що присутні в складі одного ФПГ. Наприклад, 9 компаній, що входять до складу ФПГ «СКМ» Ріната Ахметова сумарно отримали від держави понад 3,65 млрд грн за досліджуваний період.

Ще одна компанія ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», що входить до ФПГ «ВС Енерджі Інтернейшнл», але водночас має зв’язок із ФПГ «СКМ» через акціонера (24,5%) ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖІ», отримала майже 199 млн грн.

Ключові особи групи «ВС Енерджі Інтернейшнл» з травня 2023 року під санкціями РНБО. 10 компаній, які пов’язані із цією ФПГ, включно з «Кіровоградобленерго» отримали 2,7 млрд грн.

З пів тисячі проаналізованих компаній, 42 пов’язані із національними публічними діячами. Зокрема, це компанії, що прямо чи опосередковано належать екснардепам: Рінату Ахметову, Юлії Льовочкіній, Вадиму Новинському, Анатолію Шкрібляку та ін. А також підприємства, де бенефіціарами виступають особи, пов’язані з публічними діячами.

Наприклад, бенефіціар ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» Анатолій Бойко, за інформацією Bihus.Info, згадується як син народного депутата України Юрія Бойка.

П’ятірка компаній за сумою отриманих публічних коштів

Близько 12 млрд грн публічних коштів за останній рік отримало ТОВ «ГК «АВТОСТРАДА», що займається будівництвом та відновленням доріг, мостових переходів та відбудовою об'єктів інфраструктури. Компанія входить до складу ФПГ «MS Capital», бенефіціар — Максим Шкіль.

ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» перераховано 10,5 млрд грн коштів від держави. У матеріалі Forbes Ukraine, йдеться про те, що до початку повномасштабного вторгнення компанія стала головним дорожнім підрядником програми «Велике будівництво».

За даними bi.prozorro, загальна вартість переможних лотів в процедурах публічних закупівель компанії складає близько 580 млрд грн. Бенефіціар компанії Олександр Бойко також є учасником ТОВ «ШЛЯХОВИК-97». Ця компанія, за інформацією видання «Наші.Гроші», є ключовим постачальником будівельних матеріалів та послуг для «Автомагістраль-Півдня».

Олександр Бойко у період листопада 2017 — липня 2020 рр. був бенефіціаром ТОВ «БЕТОННІ ПОКРИТТЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ». В той самий час бенефіціарами підприємства також були ключові особи ФПГ «Ростдорстрой» Євген Коновалов та Юрій Шумахер, який останні 20 років працює депутатом Одеської міської ради.

ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» з групи «Ростдорстрой» отримала 7,6 млрд грн в публічних закупівлях. За даними bi.prozorro, загальна вартість переможних лотів у процедурах публічних закупівель товариства складає майже 470 млрд грн.

У вибірці, крім вищезазначеної компанії, присутні ще дві зі складу ФПГ «Ростдорстрой» — ПП «КИЇВШЛЯХБУД» та ТОВ «РДС — ПОЛТАВА». Сумарно ці три юрособи отримали 8,8 млрд грн публічних коштів.

Ще одна компанія, що залучена у сферу дорожнього будівництва, — ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ». Це товариство отримало понад 4 млрд грн публічних коштів, входить до ФПГ «ОНУР» турецьких підприємців Онура та Іхсана Четінджевіз. За даними bi.prozorro, загальна вартість переможних лотів в процедурах публічних закупівель компанії складає понад 320 млрд грн.

Замикає п’ятірку лідерів за сумою отриманих публічних коштів ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» з 2,2 млрд грн. В липні 2024 року порушено справу про банкрутство компанії. Учасниками підприємства є Володимир Яцун (55%) та Валерій Міщенко (45%). Останній є ключовою особою ФПГ «Група родини Міщенко».

Основними напрямками діяльності компаній є нерухомість та будівництво, надання юридичних послуг, видавнича та ресторанна діяльність. Валерій Міщенко є бенефіціаром ТОВ «ДЕНОН».

Одним з учасників компанії (46,5%) є підконтрольне йому ТОВ «МАГНА ГРОСС». Ще 53,5% статутного капіталу ТОВ «ДЕНОН» належить ТОВ «ЗАВОД РАДІОАПАРАТУРИ».

Бенефіціарами останнього виступають: народний депутат України 8−9 скликань Олесь Довгий, екснардеп Тарас Довгий та колишній нардеп 4−6 скликань Станіслав Довгий. У досьє «Ліга.net» Станіслав Довгий згадується як батько Олеся Довгого та брат Тараса Довгого.

П’ятірка компаній серед отримувачів публічних коштів за сумою виторгу за 2023 рік

Серед отримувачів публічних коштів найвищий показник виторгу за 2023 рік у ТОВ «ЕПІЦЕНТР К», бенефіціарами якої є подружжя Олександра та Галини Герег. Сума отриманих публічних коштів за останні 12 місяців становить майже 447 млн грн.

Компанія входить до складу однойменної фінансово-промислової групи «Епіцентр». Олександр Герега — народний депутат України 3-х скликань поспіль. Галина Герега була депутатом Київської міської ради.

У СП «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД» виторг за 2023 рік склав 56,7 млрд грн, а розмір отриманих публічних коштів за проаналізований період сягнув 186,3 млн грн. Компанія належить Андрію Губському і займається дистрибуцією лікарських засобів і товарів медичного призначення.

Понад 50 млрд грн у 2023 році отримала компанія ТОВ «ВОГ РЕСУРС», що займається торгівлею паливом (мережа АЗС WOG). Бенефіціарами компанії є Сергій Лагур та Світлана Івахів. В матеріалі «Главкому» зазначено, що пані Світлана є колишньою дружиною народного депутата Степана Івахіва. За досліджуваний період ТОВ «ВОГ РЕСУРС» отримало понад 165 млн грн публічних коштів.

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» та ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» за 2023 рік отримали виторг у сумі 34,2 млрд грн та 31,7 млрд грн відповідно. Бенефіціаром обох компаній є екснардеп, ключова особа ФПГ «СКМ» Рінат Ахметов.

Обидві компанії постачають електроенергію, газ, впроваджують енергоефективні рішення для підприємств. А також постачають електроенергію для власників електрокарів та працюють під брендом YASNO, згідно з політикою конфіденційності, оприлюдненою на їхньому офіційному сайті.

«Таким чином, лідери за сумою отриманих державних коштів належать до великих фінансово-промислових груп, що підкреслює значну роль цих гравців на ринку публічних закупівель. Попри активну діяльність у різних галузях, найпотужніше представлені компанії, пов'язані з дорожнім будівництвом», — зазначають у YouControl.

Методологія

За період 1 вересня 2023 року — 31 серпня 2024 року аналітики R&D центру YouControl за допомогою spending.gov.ua виокремили 500 найбільших приватних комерційних компаній за сумою отриманих публічних коштів, за мінусом таких платежів: коди економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ) — NA, 2100 — Оплата праці і нарахування на заробітну плату, 2700 — Соціальне забезпечення, 3240 — Капітальні трансферти населенню, 4000 — Кредитування та КЕКВ 9000 — Нерозподілені видатки.