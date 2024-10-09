За працевлаштування переселенців підприємці отримали 224 мільйони компенсації

З початку 2024 року держава виплатила 224 млн грн компенсацій за працевлаштування 11 300 внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

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Деталі

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, цього року компенсацію від уряду отримали понад 8 тисяч роботодавців.

«Понад чотири сотні з працевлаштованих — люди з інвалідністю. Загалом підприємцям за програмою компенсації перераховано 224 млн грн. Через цю програму ми допомагаємо внутрішньо переміщеним особам швидше працевлаштуватись та адаптуватись на новому місці», — наголосила вона.

Розмір компенсації, яка виплачується роботодавцю за працевлаштування ВПО, наразі становить 8 тисяч гривень.

Як отримати кошти

Щоб отримати кошти, роботодавець має укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт з внутрішньо переміщеною особою та подати заяву на отримання компенсації через портал «Дія» або в паперовій формі у центрі зайнятості разом з пакетом необхідних документів.