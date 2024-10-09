Україна планує зняти заборону на експорт безпілотників — Financial Times

Україна може зняти заборону на експорт безпілотників, щоб збільшити виробництво і залучити інвестиції. Про це повідомляє Financial Times.

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Українські сили відчайдушно потребують більшої кількості безпілотних літальних апаратів повітряного спостереження, прикриття та ударних безпілотників дальньої дії.

Але з обмеженими державними ресурсами, доступними для оплати військових поставок, компанії, що займаються безпілотними літаками, шукають за кордоном, щоб продати свою надлишкову продукцію та отримати дохід, необхідний для виробництва більшої кількості для армії.

Експорт безпілотників може принести Україні до $20 млрд, заявив Олександр Маріковський, голова економічного підкомітету парламенту.

Після початку повномасштабного вторгнення 2022 року Україна заборонила експорт військових товарів, щоб забезпечити армію необхідним озброєнням.

Але зараз уряду України не вистачає фінансових ресурсів для закупівлі необхідної кількості безпілотників, не кажучи вже про інвестиції в подальші дослідження та розробки. Дозвіл компаніям експортувати свою надлишкову продукцію зараз розглядається як спосіб залучення інвесторів.

Українські війська «мають колосальний дефіцит безпілотників», заявив Дмитро Хасапов, керівник компанії «Укрспецсистеми», одного з найбільших виробників БПЛА.

Він виступив на Форумі оборонної промисловості в Києві минулого тижня, організованого урядом, щоб залучити більше іноземних інвесторів — і покупців.

Хасапов заявив, що його компанія не отримує достатньо державних контрактів на свої виробничі потужності.

Державний бюджет України на озброєння цього року становить лише $6 млрд, приблизно третина з яких припадає на безпілотники — це набагато менше, ніж замовлення, необхідні для покриття нагальних потреб.

Тим часом Москва значно наростила виробництво зброї, а українські учасники галузі оцінюють перевагу росії у бойових безпілотниках у співвідношенні 5−10:1.

Єдиним замовником для українських виробників є держава та фонди, які залучають приватне фінансування для армії. Це означає, що компанії часто стикаються з короткостроковими або відкладеними контрактами та не мають довгострокових гарантій на закупівлю та тестування дорогих компонентів, сказав Маріковський.

«Укрспецсистеми» є однією з небагатьох українських компаній-виробників безпілотників, які нещодавно почали виробництво своєї продукції в Польщі, намагаючись обійти заборону на експорт.

Маріковський сказав, що ця тенденція викликає занепокоєння в Україні, оскільки це може призвести до відтоку кадрів і скорочення податкових надходжень — це ще одна причина для перегляду заборони.

Він попередив, що без відновлення експорту ціни на безпілотники українського виробництва, швидше за все, зростуть.

Roboneers, український виробник повітряних і наземних безпілотників, систем радіоелектронних перешкод і транспортування вантажів для військ на передовій, розповів Financial Times, що виграв державні тендери за ціною, яка покриває лише витрати на виробництво.

«Найбільша проблема для кожної (української, — ред.) компанії — дослідження та розробки», — сказав представник компанії.

Очікується, що скасування заборони на експорт сприятиме тому, що західні партнери почнуть надавати фінансову підтримку українським виробникам. Деякі країни вже пообіцяли виділити кошти на закупівлю дронів для української армії, але ці програми ще на початковому етапі.