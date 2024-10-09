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9 жовтня 2024, 16:33

Україна планує зняти заборону на експорт безпілотників — Financial Times

Україна може зняти заборону на експорт безпілотників, щоб збільшити виробництво і залучити інвестиції. Про це повідомляє Financial Times.

Україна може зняти заборону на експорт безпілотників, щоб збільшити виробництво і залучити інвестиції.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Українські сили відчайдушно потребують більшої кількості безпілотних літальних апаратів повітряного спостереження, прикриття та ударних безпілотників дальньої дії.

Але з обмеженими державними ресурсами, доступними для оплати військових поставок, компанії, що займаються безпілотними літаками, шукають за кордоном, щоб продати свою надлишкову продукцію та отримати дохід, необхідний для виробництва більшої кількості для армії.

Експорт безпілотників може принести Україні до $20 млрд, заявив Олександр Маріковський, голова економічного підкомітету парламенту.

Після початку повномасштабного вторгнення 2022 року Україна заборонила експорт військових товарів, щоб забезпечити армію необхідним озброєнням.

Але зараз уряду України не вистачає фінансових ресурсів для закупівлі необхідної кількості безпілотників, не кажучи вже про інвестиції в подальші дослідження та розробки. Дозвіл компаніям експортувати свою надлишкову продукцію зараз розглядається як спосіб залучення інвесторів.

Українські війська «мають колосальний дефіцит безпілотників», заявив Дмитро Хасапов, керівник компанії «Укрспецсистеми», одного з найбільших виробників БПЛА.

Він виступив на Форумі оборонної промисловості в Києві минулого тижня, організованого урядом, щоб залучити більше іноземних інвесторів — і покупців.

Хасапов заявив, що його компанія не отримує достатньо державних контрактів на свої виробничі потужності.

Державний бюджет України на озброєння цього року становить лише $6 млрд, приблизно третина з яких припадає на безпілотники — це набагато менше, ніж замовлення, необхідні для покриття нагальних потреб.

Тим часом Москва значно наростила виробництво зброї, а українські учасники галузі оцінюють перевагу росії у бойових безпілотниках у співвідношенні 5−10:1.

Єдиним замовником для українських виробників є держава та фонди, які залучають приватне фінансування для армії. Це означає, що компанії часто стикаються з короткостроковими або відкладеними контрактами та не мають довгострокових гарантій на закупівлю та тестування дорогих компонентів, сказав Маріковський.

«Укрспецсистеми» є однією з небагатьох українських компаній-виробників безпілотників, які нещодавно почали виробництво своєї продукції в Польщі, намагаючись обійти заборону на експорт.

Маріковський сказав, що ця тенденція викликає занепокоєння в Україні, оскільки це може призвести до відтоку кадрів і скорочення податкових надходжень — це ще одна причина для перегляду заборони.

Він попередив, що без відновлення експорту ціни на безпілотники українського виробництва, швидше за все, зростуть.

Roboneers, український виробник повітряних і наземних безпілотників, систем радіоелектронних перешкод і транспортування вантажів для військ на передовій, розповів Financial Times, що виграв державні тендери за ціною, яка покриває лише витрати на виробництво.

«Найбільша проблема для кожної (української, — ред.) компанії — дослідження та розробки», — сказав представник компанії.

Очікується, що скасування заборони на експорт сприятиме тому, що західні партнери почнуть надавати фінансову підтримку українським виробникам. Деякі країни вже пообіцяли виділити кошти на закупівлю дронів для української армії, але ці програми ще на початковому етапі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Три літри
Три літри
9 жовтня 2024, 16:42
#
А на ікс-ігрек він взагалі вводився?
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0
Я_ __
Я_ __
9 жовтня 2024, 16:43
#
Таке шось, а шо в нас дронів достатньо в солдат? Можна на дрони більше не донатити взагалі, бо держава повністю забезпечує солдат на полі бою дронами і ще лишається на експорт?

Чи хитрожопі депутати знов хочуть вкрасти гроші в армії, а хлопці і дівчата нехай на волонтерських донатах воюють, так виходить?
+
0
Три літри
Три літри
9 жовтня 2024, 16:46
#
Таке шось, а шо в нас дронів достатньо в солдат?

Дрони не ростуть бесплатно на деревах у лісі, їх виробляють чи просто збирают з імпортованих деталей. Щоб умовна людина виробила чи зібрала дрон — їй треба за це заплатити. Якщо грошей на «заплатити» немає то дрон не буде переданий солдату навіть якщо він вироблений чи зібраний, а скоріше за все він взагалі не буде вироблений чи зібраний бо ніхто не буде працювати на склад коли в самого дронового бізнеса грошей катьма.

Можна на дрони більше не донатити взагалі,

А це яким боком до теми? Ти і не донатив, нічого не помінялось.

Чи хитрожопі депутати знов хочуть вкрасти гроші в армії,

Як можна вкрасти гроші у армії коли продаєш власний вироб за кордон? Я от кожного дня цим займаюсь: роблю роботу яка продаєтся в Європі та Північній Америці — це я кожного дня армію обкрадаю?

а хлопці і дівчата нехай на волонтерських донатах воюють

Ти взагалі якийсь на п'яту букву кент.

Ти ж тільки що писав що не будеш волонтерам донатити на дрони
+
+15
Riojas
Riojas
9 жовтня 2024, 16:48
#
Через две прокладки купит рашка, вот я не удивлюсь
+
0
Mini Mi
Mini Mi
9 жовтня 2024, 17:22
#
Вот кстати да и будет ситуация «это было бы смешно, если бы не было так грустно»
+
0
Mini Mi
Mini Mi
9 жовтня 2024, 17:23
#
Значит дронов столько, что нам они все не нужны и все сборы на дроны будущие это Скам от мошенников.
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